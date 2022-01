Bos días! Hoxe en terra temos unha xornada de meteoroloxía moi tranquila, con alternancia de nubes e claros e algún chuvasco illado e ocasional.



⚠️Pola contra no mar arestora as ondas xa superan os 4 m e a partir do mediodía quedaran por riba dos 6 m en todo o litoral galego👇 pic.twitter.com/fiUWHdu9WT