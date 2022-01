No hubo lluvia de millones en Galicia, sino más bien una “poalla”, pero, aun así, los Reyes Magos no quisieron dejar solo carbón en algunos bolsillos: al contrario, repartieron docenas de décimos agraciados con el segundo y el tercer premio de “El Niño” en las dos provincias atlánticas, Pontevedra y A Coruña. En cambio, con el Gordo del sorteo no hubo suerte. Se la quedó toda una administración de Logroño, la número seis, que lo repartió entre clientes “de toda la vida”, incluso alguno que llevaba como mínimo veinte años jugando al mismo número, el 41.665.

Aunque La Rioja acaparó la estrella del otro clásico sorteo navideño, “El Niño”, casi como el telón que clausura las fiestas, el segundo premio –con 75.000 euros al décimo, que recayó en el número 44.469– y el tercero –con 25.000 euros, que lo hizo en el 19.467– difundieron un reguero de euros por todo el Estado. El 44.469 fue el que salió más viajero. Desde el bombo del sorteo saltó a la mayoría de las autonomías, desde Madrid hasta Cataluña, pasando por la Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Asturias, Cantabria, Aragón, País Vasco, Baleares o Canarias. Galicia disfrutó de parte del entusiasmo extendido por el segundo premio. La provincia más agraciada –si se considera el tamaño del galardón– fue A Coruña, pero en la de Pontevedra también hubo sonrisas. Y en buena medida fueron gracias a que el “69” es una terminación que se vende mucho, como comentan los loteros que la han repartido, por el chascarrillo erótico asociado a la cifra. Así lo señalan, por ejemplo, desde los dos locales vigueses que ayer no descorchaban champán, pese a que han despachado entre ambos dos décimos de alegría, traducidos en un total de 150.000 euros. Desde el estanco-administración-quiosco del número 164 de la Travesía de Vigo, ante el que hacían cola numerosos clientes ayer repartiendo “enhorabuenas”, lo comenta su propietaria, Teresa Portela: “El 69 es una terminación que vendemos mucho porque a la gente le hace gracia”. Con lo mismo bromea Camilo Martínez, propietario de la cafetería Ponte Romana, en Portanet, quien alude a que tanto el 13 como el 69 tienen buena salida por “una mezcla de superstición y coña”. Al margen de que la cifra tenga su atractivo, las esperanzas de Teresa Portela se centran en que le haya tocado “a alguien del barrio y que, además, lo necesite”. Sin salir de la comarca de Vigo, a apenas 20 kilómetros también podían aplaudir a “El Niño” en el concello de Nigrán, donde fueron dos establecimientos, uno en el mismo Nigrán y otro en Priegue, los que llevaron pellizcos a la zona. En Nigrán la responsabilidad fue del bar París, que ayer no sabía exactamente qué cantidad había repartido y cuya dueña, Ángeles Vázquez, recuerda que no es la primera vez que dan que celebrar, aunque mantiene la ilusión como el primer día. En Priegue, muy cerca, “La 13 de Priegue”, un estanco con venta de alimentación y quiosco, confirmaba que de allí salió un décimo premiado con el segundo. También Raquel Beiro, la dueña, aludía a la terminación ganadora: “Nos piden muchísimo la terminación en 69, supongo que por hacer la broma”. A falta de conocer qué cantidad repartió el Bar París, cuando menos otros 150.000 euros más engrosarían desde ayer el patrimonio local. Al otro lado de la ría de Vigo, en O Morrazo, la fortuna llamaba también a las puertas en Bueu y O Hío (Cangas). El 44.469 eligió en esta ocasión un servicio mixto de lotería del Bar Stop, en O Cruceiro, en O Hío, y en Bueu optó por la librería Abrente. Cada uno distribuyó, en principio –porque el propietario del Bar Stop, José Otero, no lo puede asegurar–, un décimo: otros 150.000 euros en total. Xosé Bangueses, de Abrente, sí lo sabe y destaca las ventajas del servicio por terminal, que permite acceder a números de cualquier parte del país. “El Niño” fue más generoso, si de cantidades se habla, con la provincia de A Coruña. Solo en la ciudad herculina vendieron entre dos locales una quincena de décimos, mientras que la vecina Arteixo repartió otros diez. Total: 1.875.000 euros. Pero además la suerte saludó a Santiago, donde el café Venecia vendió cinco décimos, 450.000 euros más, y las localidades de Fene, Neda y Camariñas tampoco se fueron con las manos vacías. Pero asimismo el tercer premio, que también salió viajero, visitó Galicia, en concreto Noia y O Porriño. En esta localidad fue el “El X de la Suerte” el que vendió el 19.467. “Una alegría” para la administración que ya es famosa por el “aquí algo siempre toca”, aunque, reconoce el lotero, Benjamín Martínez –que no pudo dormir por los nervios–, se quedaron con una espinita clavada porque vendieron “también el número anterior y posterior al primer premio”. De todas formas, asegura que están “muy contentos” porque alguien “salió” de su local “más afortunado de lo que entró”. Décimo a décimo, los Reyes Magos dejaban ayer en Galicia alrededor de tres millones de euros.