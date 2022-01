Los centros educativos llegaron al parón navideño con un repunte importante de contagios. La incidencia se desbocó entre los menores de 12 años y las alarmas se dispararon. A una semana de que se reanuden las clases, la comunidad educativa sigue inquieta. A pesar de que el Gobierno apuesta por la presencialidad y que ninguna autonomía se plantea ni cerrar las escuelas ni retrasar su apertura, las familias ya se han puesto en guardia. Acusan a las autoridades de tratar a los menores como ciudadanos de segunda, víctimas de unas restricciones que para los adultos brillan por su ausencia en la mayoría de las autonomías. Solo Madrid, Andalucía y Murcia barajaron una posible semipresencialidad en los institutos. Madrid, sin embargo, acaba de dar marcha atrás y asegura que el retorno a las aulas será completamente presencial, lo mismo que en Cataluña, donde los alumnos vacunados no deberán hacer cuarentena preventiva si hay un positivo en clase.

En Galicia, la Xunta siempre ha apostado por un retorno “normal y presencial” del alumnado a los centros educativos, en la misma línea que los rectores españoles, que defienden también la presencialidad y la “máxima normalidad posible” en la vuelta a las aulas tras las navidades.

En mitad de la sexta ola y con una incidencia acumulada general de 1.775 casos por 100.000 habitantes, los ministerios de Sanidad, Educación y Universidades se reúnen hoy junto a los consejeros autonómicos para diseñar la vuelta a las aulas. “Espero que se apueste por reforzar las medidas anti-COVID ya existentes y por la presencialidad. Lo contrario sería un sinsentido”, vaticina el pediatra y epidemiólogo Quique Bassat.

A pesar de las directrices de las comunidades, todo apunta a que la gestión de los casos positivos y las cuarentenas sumirá a las familias y a los centros escolares en la incertidumbre porque una cosa es la teoría y otra, la práctica. ¿Qué pasa si un alumno tiene síntomas? ¿Y si es positivo? ¿A qué prueba se le somete? ¿Se confina a sus compañeros? “Los protocolos tienen que ser claros, y ahora mismo no lo son. No puede ser que los padres y las madres no sepamos qué hacer”, subraya el doctor Bassat, que critica que en España no se faciliten test gratuitos de antígenos, como sucede en otros países europeos. Según la cadena SER, el nuevo protocolo dictaminará la aparición de un brote cuando se registren tres casos positivos (y no dos) en el mismo aula.

La última semana de cole antes de las vacaciones, el porcentaje de aulas confinadas en toda España era del 1,30% frente al 0,2% registrado a principios de diciembre. Sin embargo, la incidencia acumulada ya no está tan desbocada en el grupo de edad de 5 a 11 años (1.799 casos por 100.000 habitantes). Ahora mismo, el segmento de población más contagiado es el de 20-29 años (2.880 casos), seguido de los que tienen entre 30 y 39 años (2.353 casos) y los de 40 a 49 (2.134 casos).

Restricciones infantiles

Las familias, que estos días en redes sociales están en plena batalla por la presencialidad escolar, se preguntan por qué los niños y las niñas tienen que ver alterada su rutina escolar cuando el resto de la población hace vida normal: trabajo presencial y escasas restricciones a las actividades sociales, más allá de las impuestas en plena Navidad en Cataluña, con toque de queda incluido. Allí, además, para las cabalgatas de Reyes, el depafrtamento autonómico de Salud impuso la mascarilla obligatoria para todos los mayores de 6 años, y la “recomendación” también a los niños de entre 3 a 5 años. Madrid, donde reina la ‘libertad’ para el ocio de los adultos, prohibió los caramelos en el paseo de Melchor, Gaspar y Baltasar, al que solo se podrá asistir con asiento reservado.

Precisamente en Madrid, un puñado de padres y madres se han agrupado bajo el nombre de Sindicato de Familias para denunciar “el atropello” de derechos que cometen las autoridades autonómicas. La presidenta, Isabel Díaz Ayuso, insinuó hace días la posibilidad de que los alumnos más mayores, los de 3º y 4º de ESO y Bachillerato reciban clases mixtas –’online’ y presenciales– a partir del 10 de enero. “Es intolerable que las autoridades políticas se estén planteando volver a un escenario de semipresencialidad tras la Navidad mientras permiten aglomeraciones en espacios cerrados, la mayoría de los centros de trabajo siguen funcionando presencialmente, y se reducen las cuarentenas”, denuncian en un comunicado. El club Malasmadres –conocido por su activismo a favor de la conciliación– y la organización no gubernamental Save the Children han pedido lo mismo.

Mientras, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (Ceapa) demanda acabar con la incertidumbre y exige que las decisiones que tomen las autoridades estén consensuadas con las familias. “La presencialidad garantiza la igualdad de oportunidades. La presión de las familias fue tal que el consejero madrileño de Educación, Enrique Ossorio, anunció por la tarde que, a pesar de lo que sugirió Ayuso hace días, la presencialidad estará garantizada en todas las etapas.