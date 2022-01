Os libros cos que soñan os Reis

É unha das noites máis máxicas do ano e quen sabe! é posible que Melchor, Baltasar e Gaspar nos teñan reservado un libro. Como aínda estamos a tempo para pedir, velaquí varias recomendacións de obras das novidades das editoriais galegas para a rapazada e para os maiores.

Para estes últimos, un agasallo en formato libro e aparencia de obra de arte é o estoxo de luxo preparado por Teófilo Edicións aproveitando que o pasado ano se cumpriron 40 anos do Estatuto de Autonomía.

A proposta desta editorial é recoller nunha caixiña verde con ilustracións en prateado que no interior acolle o Estatuto actual en capa azul e tamén o do ano 36 en vermello.

Por certo, sabían que no artigo cuarto deste último recollían que “Os funcionarios que se designen para actuar na Rexión deberán acreditar coñecemento da lingua galega”? Todo un avance de hai 85 anos. E se queren un cartel histórico facsimilar da propaganda do 1936 a favor do Estatuto, Alvarellos Editora teno entre as súas novidades.

Se mergullarse nas curiosidades do primeiro Estatuto e a súa conexión coa República non lles chama, outro estoxo interesante da mesma editorial é o de “Os galegos ilustres de Bonaval” .

Tamén en formato luxo pero en negro inclúe seis minilibriños duns oito centímetros e medio de alto coas biografías de seis persoeiros que simbolizan o mellor de Galicia e están soterrados no Panteón de Galegos Ilustres de Bonaval en Compostela. Trátase de Fontán, Brañas, Rosalía, Asorey, Castelao e Cabanillas.

Cada obriña é unha xanela á vida destes autores na que aprendemos cousas novas. Por exemplo, coñecían que Rosalía realmente chamábase María Rosalía Rita de Castro? No inicio da biografía, como non, faise referencia ao seu pai, o sacerdote José Martínez Viojo; e á súa nai, María Teresa de la Cruz Castro e Abadía, fidalga solteira de poucos recursos. Ademais, sinala que se “librou de entrar nunha inclusa grazas á súa madriña, María Francisca Martínez”.

Outro libro vencellado á historia pero sen formato de luxo é “Pioneiras da ciencia en Galicia” (Galaxia) asinado por Eduardo Rolland e Manuel Rey Pan. Nel, percorren a vida, obra e ciencia de mulleres galegas que resultaron “esenciais” para conformar o país.

Dende Galaxia, outro libro novo editado foi “A historia do cómic en Galicia”, de Octavio Beares, no que se nos presenta dende os inicios ata agora o devalar do río da banda deseñada galega; así como “Lume na periferia. Para unha historia do cinema en lingua galega”, asinado por varios autores e no que Martin Pawley e Xurxo González fan balance do acontecido na cinematografía galega na última década.

Xerais ofrece unha delicia de libro con “A nena lectora”, pensado para os lectores cativos pero que ben pode ser gozado polos maiores. É un álbum ilustrado con texto de Manuel Rivas e uns deliciosos debuxos de Susana Suniaga sobre unha nena que le libros nunha fábrica na Coruña de finais do século XIX e principios do XX.

Para os cociniñas, Xerais propón “Doces e lambetadas. Receitas con historia” para saber como facer unha boa sobremesa e que historia hai detrás. En novela, como non, o último de Ledicia Costas, “Golpes de luz”.

Algunhas recomendacións

“Ave do paraíso”

Apiario aproveita o Nadal para publicar tres novos títulos de poesía hipercoidada: “Ave do paraíso” (Lorena Conde), “Darbo. Réquiem” (Pablo Otero) e “O que fica fóra” (Manuel Rivas).

“Selva”, de Kalandraka

Kalandraka publica “Selva”, de Marina Gibert, álbum ilustrado que gañou o XIV Premio Compostela. É unha historia sen palabras na que un neno inicia unha viaxe na selva de cores ata que unha porta se abre.

Verba de mariño poeta

O mariñeiro Joaquín Cadilla, de A Guarda, publica “Palabras como corpos prata” (Orpagu), un libro de poesía co que busca “fuxir do tópico/como fuximos da incerteza das margaridas”. Todo un acerto.

A historia do lobo de area

“Todo o que é importante é certamente verdade”. O Lobo de Area responde así a Zacki, unha nena que defende que el non é unha ocorrencia en “Zackarina e o lobo de area”, de Asa Lind (Kalandraka).

“Simún”

A viguesa Nuria Vilán Prado (Nuria Vil) publica coa editorial Chan da Pólvora “Simún”. Deixa a poesía oral galega para dar o salto ao papel con este primeiro poemario.

“Miñoca e coello”

Ramón Domínguez Veiga puxo o texto e Iván R. as ilustracións do cómic “Miñoca e coello” (Xerais).Ela é unha miñoca fachendosa e intelixente; el, un coello que odia as miñocas. Logrará ela ser a súa amiga?

Ao rescate do refuxiado

A editorial Belagua publica “Alejandro Viana. Un galego á fronte do rescate dos refuxiados republicanos” que asina Roberto Mera sobre a odisea do seu tío bisavó, o Schindler galego.

“Madeira e metal”

Laura Rey Pasandín presenta neste sentido conto ilustrado por Laura Romero (Baía Edicións) como unha nena marcha da aldea á cidade. A morriña crece nela pero os sons da madeira e o metal sanarana.

Stravinski e Galicia

Alvarellos Editora ofrece “Poética musical”, de Igor Stravinski, coas conferencias que pronunciou en Harvard e un estudo onde Ares Yebra amosa a relación do ruso coa cultura galega.

“O Parnaso sobre rodas”

Christopher Morley asina esta noveliña publicada por Rinocerente. Nela, cóntanos a historia dunha muller cansa de coidar dunha granxa e de seu irmán. Un día, merca unha libraría ambulante.