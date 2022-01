Como seguirá o tempo?

🔹Luns: Empeora pola tarde. Vento forte do sur.

🔹Martes: Chuvia intensa pola mañá. Descenso de temperatura pola tarde.

🔹Mércores: Chuvia feble e intermitente.

A partir do xoves tempo cambiante. Probabilidade de chuvia pero non moi intensa nin persistente. pic.twitter.com/sR21So4Juu