Con el foco en las estrellas

C.R.O. es un rapero argentino que solo en su Instagram acumula dos millones de seguidores. En España, uno de los actores jóvenes que más ha despuntado en estos últimos dos años ha sido Aron Piper, con más de 14 millones de fans en Instagram. Las y los seguidores de “Élite” lo recordarán; y tampoco lo olvidan quienes no se perdieron la serie “El desorden que dejas” que también protagonizaba y que rodó en Galicia.

El equipo de ambos ha confiado en un joven fotógrafo gallego, Sergi Lorenzo, con 21 años de edad y de O Porriño, para la dirección de fotografía de sus nuevos videoclips, a punto de subirse a YouTube y otras redes.

“Me cambié de Galicia a Madrid y de repente empezaron a pasar cosas y cosas. Parece que no soy capaz de digerir una que ya llega otra. Es complejo”, reconoce Sergi Lorenzo desde la capital española, donde habita y trabaja ahora como freelance.

Desde allí, explica que “este mes de enero saldrá el nuevo tema de Aron Piper. Su equipo ya me había llamado en otros proyectos para ser director de fotografía. Me contactaron después de ver mi trabajo por redes sociales. Poco a poco fuimos sacando la idea hasta que trabajé con CRO Argentina, primero, y ahora con Aron y Trujillo”.

“Del videoclip de estos últimos –aclara–, poco puedo contar hasta que salga. Lo único que puedo decir es que ellos son muy majos y que fue todo muy bien. Son trabajos que están en la recámara y que espero que salgan pronto para poder promocionarme más”.

El periplo que ha seguido Lorenzo hasta estos proyectos está lleno de curiosidades que se remontan a sus años de Bachillerato en O Porriño, justo cuando su vida dio un giro inesperado que no olieron sus padres.

“Como dato curioso, relata, mi madre, como es química, quería que fuese químico. A mí, me flipaban mucho la biología y las matemáticas. Con 16 años, mis padres me regalaron un curso de fotografía por mi cumpleaños. Yo no era nada artista, hasta me lo decían mis profesores”.

Sin embargo, “llegué a la primera clase donde tuve la cámara delante y me hablaron de los primeros parámetros. Ni siquiera salimos a hacer fotos. Llegué a casa y les dije a mis padres que quería ser fotógrafo. Ellos se echaron las manos a la cabeza. Pensarían: “¡Qué acabamos de hacer!”, comenta entre risas a la hora de rememorar el momento.

El tiempo fue pasando y el flechazo con el arte de Nièpce o Constance Fox Talbot fue in crescendo. Sin embargo los padres de Sergi “seguían sin ver que yo me pudiese dedicar a esto. Reducían la fotografía a bodas, bautizos y comuniones. Yo les decía que no quería hacer eso. Fue pasando el tiempo y al final hice el Selectivo. Tenía plaza en Química y tengo la imagen grabada de mi madre el último día preguntándome si estaba seguro de si no quería hacer Química. Aquel curso de fotografía que parecía una tontería hizo que a día de hoy yo esté aquí”, señala el joven artista que estudió fotografía en Vigo durante dos años.

Una vez pasaron optó por moverse a Madrid para forjar una carrera. “Me vine con una mano delante y otra detrás en septiembre de 2020 porque me pilló la pandemia. Cogí una mochila con ropa y la cámara y me acogió un amigo. Me vine a la aventura. Aquí, entré en una empresa al mes de entrar y se fueron sucediendo cosas sin que entienda realmente cómo he llegado aquí”, concluye.