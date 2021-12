El “toque de no queda” que estudia el TSXG impide también reunirse en espacios privados

El llamado “toque de no queda”, que prohibirá a partir de esta medianoche y hasta el 18 de enero las reuniones entre no convivivientes, afectará tanto a ámbitos públicos –la calle– como privados. Así lo confirmó ayer el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que acusó recibo en su cuenta de Twitter de la petición de autorización de la Xunta para implantar esta medida contra la transmisión del COVID-19. Según explicaron fuentes de la Consellería de Sanidade, el cambio respecto a lo anunciado el pasado martes por el presidente Feijóo obedece a la necesidad de impedir las fiestas en domicilios.

No es la única rectificación realizada por la Xunta sobre esta restricción. Finalmente ha pedido que esta prohibición de encuentros entre no convivientes sea de 03.00 a 06.00 horas, no de 02.00 a 06.00, para armonizarla con el horario del ocio nocturno para las fiestas de Nochevieja. El TSXG ha recordado que la Xunta no necesita autorización judicial para limitar aforos y horarios.

Este “toque de no queda” en ámbitos privados tendrá las siguientes excepciones fijadas por Sanidade: personas que viven solas, que pueden formar parte de una única unidad familiar de convivencia prolongada. También el encuentro de los menores con sus padres, en caso de que no vivan juntos en el mismo domicilio. El encuentro de personas con vínculo matrimonial o de pareja, cuando residan en hogares diferentes. De igual forma, la reunión para el cuidado, atención, asistencia o acompañamiento de menores, ancianos o dependientes, con discapacidad o especialmente vulnerables; la pernoctación en el mismo hogar en caso de reunión o reencuentro de familiares o parientes y situaciones de fuerza mayor o necesidad.

Al día siguiente de anunciar las medidas de cara a Fin de Año y Reyes, y después de que los contagios hayan superado un nuevo récord diario, con más de 4.000, el presidente de la Xunta explicó las previsiones epidemiológicas que maneja el Ejecutivo gallego. Alberto Núñez Feijóo espera que la curva de incidencia de la variante ómicron en la comunidad empiece a disminuir a partir de la tercera o cuarta semana de enero. Feijóo supeditó este cambio de tendencia en la transmisión a que se cumplan las previsiones de vacunación de menores de 50 años y niños.

En la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, Feijóo reiteró la necesidad de adelantar a los tres meses la admnistración de la dosis de recuerdo de la vacuna contra el COVID-19. Para el presidente gallego, si hay reservas de vacunas sería “de una enorme irresponsabilidad” no acelerar el proceso para mitigar la “explosión” de la ómicron.

Añadió que está previsto terminar de vacunar a los gallegos de entre 40 y 49 años, unas 120.000 personas, en la segunda semana de enero, aunque algunos ya han sido citados para recibir la tercera dosis esta última semana del año. Además, se espera empezar a administrar la primera dosis para los menores de 9 años el 4 de enero. Aseguró que las vacunas han demostrado su “efectividad” para reducir la incidencia de la variante ómicron.

Feijóo justificó las restricciones ante la “situación explosiva” de la pandemia por la llegada de la variante ómicron, cuyo impacto en la comunidad no se constató –dijo– hasta el 19 o 20 de diciembre. También insistió en el impacto de las personas no vacunadas, ya que el 6% de la población sin vacuna supone el 52% de los ingresos en uci y el 30% en camas hospitalarias.

Galicia suma en un solo día tantos contagios como casos activos había hace un mes

Galicia registró ayer un nuevo récord de contagios con 4.559 casos diarios, una cifra que supera en más de un millar a la notificada el día anterior, y que engorda el máximo de casos activos de toda la epidemia hasta los 32.107, más del doble que los que se reportaron en el informe de Sanidade del 20 de diciembre, tan solo nueve días atrás, cuando –según el presidente Feijóo– comenzó a constatarse en la comunidad el impacto de ómicron.

Galicia sumó ayer casi tantos contagios como casos activos había hace poco más de un mes: el 27 de noviembre se registraban 4.779. Además, la presión hospitalaria repunta y asciende ya a 313 hospitalizados, ocho más que la jornada anterior. De los pacientes hospitalizados, 262 están en planta (13 más) y 51 en uci (cinco menos). La tasa de positividad baja ligeramente y se sitúa en el 20,01%.

El área sanitaria de Vigo vuelve a situarse a la cabeza de los positivos detectados al concentrar 1.049. Le siguen la de Santiago-Barbanza, con otros 973 contagios; y la de A Coruña-Cee, con 920. Después están Pontevedra-O Salnés, con 495; Ourense-Verín-O Barco de Valdeorras, con 482; Lugo-A Mariña-Monforte, con 387; y Ferrol, con 263.

El área de Vigo acumula también el mayor número de positivos desde el inicio de la crisis: 52.142 de los 233.457 totales, por 51.380 del área de A Coruña-Cee.

La presión asistencial baja en tres de las siete áreas sanitarias. En la de Vigo hay 71 pacientes en planta (uno más) y 14 en uci (dos menos); en la de Lugo son 12 los hospitalizados en unidades convencionales (dos menos) y cinco en críticos (uno menos), mientras que en la de Ourense hay 38 ingresados en planta (cinco menos) y siete en UCI (dos menos).

Sanidade notificó ayer tres fallecimientos, los tres correspondientes al pasado martes 28: una mujer de 89 años en el Chuf, un hombre de 72 en el Chuac y otro de 77 años en su domicilio de Vimianzo. La cifra total de decesos asciende a 2.760.