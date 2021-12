El sector denuncia que el dispositivo para el ocio nocturno supone su sentencia de muerte

De “sentencia de muerte para el sector” califican los empresarios del ocio nocturno la decisión de la Xunta de adelantar el cierre de pubs y salas de fiesta a las tres de la madrugada, una medida que afecta también a Fin de Año, la noche más importante del año para el sector, ya que supone entre el 20 y el 30 por ciento de la facturación de todo el año, según Samuel Pousada, presidente de la Federación de Asociaciones Provinciales de Empresarios de Salas de Fiestas y Discotecas (FESDIGA).

“Es inviable. Obligarnos a cerrar a esa hora en Nochevieja y prohibir que abramos es lo mismo. Nos parece una broma de mal gusto y un ejemplo de miopía política porque el ocio nocturno no es el problema” Samuel Pousada - Presidente de la Federación de Asociaciones Provinciales de Empresarios de Salas de Fiestas y Discotecas (FESDIGA)

Pousada aseguró que esta medida es “un balazo” contra un sector demonizado durante la pandemia. “Parece que todos los contagios se producen por la noche y en los locales de ocio nocturno”, se lamentó este empresario, que además criticó la “improvisación” de la Xunta, al tomar esta decisión a días vista de la noche de Fin de Año.

“Nos sentimos criminalizados otra vez” Se lamenta un empresario

Carlos Rodríquez, presidente de la Asociación Provincial de Establecimientos Musicales (APEMER), aseguró que la mayor parte de los locales que integran este colectivo cerrarán en Fin de Año, ya que el horario no compensa y los clientes ya están solicitando la devolución de las entradas. “Una vez más nos sentimos criminalizados por la Xunta. Cuando se alcanzó el pico más alto en las anteriores olas el ocio nocturno estaba cerrado, por eso creemos que esta no es la solución, todo lo contrario: proliferarán las fiestas privadas y las fiestas ilegales, en las que no se cumple ninguna medida sanitaria”, añadió.

Tanto la limitación de horario como el “toque de no queda”, que prohíbe transitar por la calle a personas no convivientes de 03.00 a 06.00 horas desde la madrugada de hoy hasta el 18 de enero, requieren el aval previo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), aunque la decisión que adopte no cambia la situación del sector. “Dudo de que se pronuncie antes del 31, pero aunque así lo hiciese, no tenemos margen de maniobra para abrir si el tribunal no avala el recorte de horario”, aseguró.

Los locales que prefieran cerrar –desde hoy y hasta el domingo 2 de enero– podrán optar a un paquete de compensaciones económicas que van desde 2.500 a 45.000 euros en función del tamaño del establecimiento, cantidades que no cubren las pérdidas que supone este cierre, según Pousada. Solo cerrar la noche de Fin de Año acarrea al sector unas pérdidas de entre 30 y 40 millones, estima el presidente de Fesdiga.

El presidente de Galicia de Noite, Luis Diz, también acusa a la Xunta de improvisación: “Estaba todo preparado y nos avisan ahora. Hubiera sido más razonable la semana pasada. Si quieren cerrar el ocio nocturno tienen que pagar. Igual que ha ocurrido en Cataluña”.

Ante el recorte de horarios –hasta ahora, pubs y salas de concierto cerraban a las 04.00 horas los días de diario y a las 04.30 horas los viernes y sábado, y las salas de fiesta o discotecas a las 05.00 h.–, algunos locales decidieron adelantar la fiesta de Fin de Año y celebrarla ayer. Es el caso de las salas Tokyo, que anunció la devolución de las entradas y convocó “La última del año”, a partir de las 00.00 horas, y la fiesta de despedida de año de Overdose Club, en The Village. La sala pelícano, una de las más grandes de Galicia, también había anunciado por la mañana una fiesta, aunque la desconvocó después de que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, declarara tras al Consello semanal de su gobierno que ese adelanto incumplía el “espíritu” del acuerdo alcanzado con los empresarios el martes.

“Si se adelanta la fiesta para hacerla un día antes, no van a tener derecho a indemnización. No podemos cobrar por no celebrar la fiesta el día 31 y hacerla el 29. Entendemos que eso no entra dentro de los acuerdos implícitos o explícitos a los que se llegó”, declaró.