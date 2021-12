La Comisión de Salud Pública, en su reunión de esta tarde, ha acordado por unanimidad de todos sus miembros, rebajar el periodo de aislamiento de los positivos a 7 días. De esta forma, las personas positivas en covid-19 deberán hacer un aislamiento de 7 días en vez de los actuales 10, tal y como recomendaban los expertos y avanzó este diario hoy mismo. De la misma forma, los contactos que requieren cuarentena (es decir aquellas personas no vacunadas que son contacto estrecho de un positivo) también rebajan su periodo de cuarentena a siete días.

La Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta, que depende de la Comisión de Salud Pública, en la que están presentes técnicos del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, decidieron ayer, finalmente, que las cuarentenas para positivos por COVID-19, aunque estén vacunados y sean o no sintomáticos, serán de siete días. Tal y como recomendaban los expertos.

Como los expertos vienen advirtiendo en los últimos días, el escenario ha cambiado de forma radical con la abrupta aparición, a finales de noviembre, de la variante ómicron, con una tasa de contagios tan alta que en los últimos días varias comunidades han aumentado las restricciones de cara a Nochevieja o cambiado los protocolos de pruebas diagnósticas tanto para positivos como para sus contactos.

Protocolo actual

Actualmente, las directrices del Ministerio de Sanidad establecen que los positivos tienen que aislarse durante, al menos, 10 días. Una vez que haya pasado ese periodo, y siempre y cuando hayan pasado más de 72 horas de los últimos síntomas, esa persona podrá reincorporarse a su trabajo. En algunas comunidades, para confirmar que se definitivamente libre del virus, se realiza PCR. En otras, desde hace tiempo, como en Madrid, ya no.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, precisó que la reducción de las cuarentenas de 10 a 7 días se aplicará exclusivamente para las personas positivas de COVID que no tengan síntomas y entrará en vigor a partir de hoy para los casos que se diagnostiquen desde el jueves.

Además, los contactos que requieren cuarentena (es decir, aquellas personas no vacunadas que son contacto estrecho de un positivo) también rebajan su periodo de cuarentena a 7 días.

El debate sobre una posible reducción del periodo de aislamiento de los casos positivos por coronavirus llegó el pasado miércoles a la mesa del Consejo Interterritorial. Madrid fue la primera comunidad en plantear esta opción abogando por seguir el camino abierto ya por Estados Unidos y Grecia, países que en los últimos días han recomendado y aprobado, respectivamente, acortar de diez a cinco días este proceso.

La Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial ya había aprobado, el pasado 21 de diciembre, modificar el documento ‘Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19’, en su actualización del 1 de diciembre, y eliminar las cuarentenas domiciliarias de 10 días de los contactos estrechos de los positivos, una medida que antes había defendido la Comunidad de Madrid.

Feijóo: “Si podemos estar siete días cuarentenados no debemos estar diez”

Antes de conocer la decisión de la Comisión de Salud Pública, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, apoyó ayer la reducción. Feijóo dijo que la variante ómicron es distinta de las anteriores, ya que produce una “explosión” de casos pero no incrementa la hospitalización ni causa la misma mortalidad. “Nos parece adecuado plantear este asunto y con criterios científicos y epidemiológicos tomar esa decisión. Si podemos estar siete días cuarentenados no debemos estar diez”, aseguró. Argumentó que esta cuestión tiene una enorme trascendencia no solo a nivel sanitario, sino económico, porque los 100.000 contagios notificados el martes en España supondrán que estas personas dejen de trabajar durante 10 días. El epidemiólogo gallego Juan Gestal calificó la medida de “muy interesante”, ya que “favorecería el cumplimiento” del periodo de aislamiento y que los trabajadores “se reincorporen antes al trabajo”. En declaraciones a TVG, Gestal explicó que la medida se basa en que “en los 7 primeros días se produce un descenso muy importante de la carga viral”.

Sánchez lo justifica para proteger la salud y la economía

En referencia a la decisión de acortar el período de cuarentena para los contagiados por COVID-19, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo ayer –antes de conocerse la decisión adoptada– que el Ejecutivo se está esforzando por actuar contra la pandemia manteniendo el necesario equilibrio entre la salud pública, la salud mental de los ciudadanos y también el crecimiento económico del país. Respecto al rápido avance de la variante ómicron, que ha llevado la incidencia acumulada a 14 días a 1.360 casos por cada 100.000 habitantes, cotas nunca antes alcanzadas, el jefe del Ejecutivo reiteró que es “evidente” que ni España ni el mundo en general está igual que hace un año, cuando no había vacunas, sino “mejor, más preparados y protegidos”.