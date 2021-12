El Juzgado de lo Social número 1 de Santiago de Compostela ha fallado contra la CRTVG en una demanda presentada por el periodista y delegado de la CUT Carlos Jiménez, uno de los profesionales más activos en los "Venres Negros", jornadas de protesta contra la manipulación informativa por parte de los profesionales del ente público gallego. A finales de 2018, en pleno auge de las movilizaciones, la corporación incoó un expediente sancionador contra Jiménez atribuyéndole una falta muy grave por incompatibilidad, alegando que trabajaba al mismo tiempo para una productora externa que realiza programas para la cadena. Meses después, este cristalizó en la suspensión de empleo y sueldo durante nueve días.

Que o expediente a @CarlosJimenezd era unha represalia polo apoio aos Venres Negros dixémolo desde o primeiro día. 3 anos despois dío tamén a xustiza, e condena a @crtvg por vulnerar dereitos fundamentais.

La sentencia, divulgada por el sindicato CUT, declara nula la sanción impuesta al periodista y condena a la CRTVG a abonarle los salarios que dejó de percibir al ejecutarse dicha sanción, así como una indemnización de 6.251 euros en concepto de daños y perjuicios por vulneración de derechos fundamentales.

Tanto la plataforma Defende a A Galega como el propio Carlos Jiménez celebran esta sentencia en sus redes sociales: "O mal que o pasei aquel día en que a empresa propoñía un expediente por falta moi grave e botarme á rúa non o saben máis que os máis achegados. Tres anos despois fíxose xustiza. Agardo as desculpas públicas das e dos responsables, as que marcharon e as e os que quedan", publicó el periodista.

Los "Venres Negros" se iniciaron en marzo de 2018 por parte de un nutrido grupo de profesionales como concentraciones en las que denunciar la manipulación informativa por parte de la dirección de la CRTVG. Además de Carlos Jiménez, otra profesional muy conocida de la cadena gallega fue expedientada, aunque finalmente su caso se archivó. A la presentadora Tati Moyano la empresa le atribuyó la utilización de medios públicos para fines particulares, en referencia al supuesto uso de los servicios de maquillaje y peluquería antes de su participación desinteresada en una gala contra el cáncer.

Moyano y Alfonso Hermida presentaron su dimisión como presentadores del Telexornal Serán a principios del verano de 2018 por "razones profesionales" y "discrepancias con la línea informativa". Ambos participaron de forma activa en los "Venres Negros".