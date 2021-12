Ya lo había advertido Alberto Núñez Feijóo. Lo "lógico" para Fin de Año, apuntaba el presidente de la Xunta, era adoptar "alguna estrategia de disminuir la interacción social para proteger la salud y la economía" ante el avance de la sexta ola por coronavirus en Galicia. Y hoy lo ha confirmado el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña. La hostelería tendrá que cerrar a las 00:00 de lunes a jueves y a la 01:00 en fin de semana; el ocio nocturno deberá bajar la persiana a las 02:00h, se clausuran las barras, se extiende el pasaporte COVID, toque de 'no queda' y un etcétera de restricciones que desde la Xunta anunciaban esta misma mañana y que se mantendrán hasta, al menos, el 18 de enero.

Galicia se suma así a las comunidades de la zona norte que han establecido restricciones similares con la vista puesta especialmente en las celebraciones de Fin de Año y Reyes. Así, Aragón, Navarra, País Vasco, La Rioja, Cantabria y Asturias consensuaron limitaciones de horarios y comensales en la hostelería y el ocio nocturno. Lo anunció la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, quien explicó que a partir del miércoles el cierre de los locales de hostelería se adelantará a la medianoche y el de los establecimientos de ocio nocturno, a las 2 de la madrugada, es decir, igual que en Galicia. Será así en su caso hasta el 15 de enero, con limitación en ambos casos de diez comensales por mesa - en el caso de Galicia son ocho en interiores y 10 en exteriores- y prohibición del consumo de pie.

Cataluña por su parte optó por una línea más dura: cierre total del ocio nocturno, limitación de asistentes a reuniones en domicilios a 10 personas a excepción de convivientes y toque de queda de 1 a 6 de la mañana con prohibición de transito por la calle excepto para desplazamientos esenciales, además de restringir aún más aforos. En este sentido, Galicia si que ha incorporado lo que Comesaña definió un toque de 'no queda'. Desde el cierre del ocio nocturno -2:00 de la mañana el común de los días con la noche de Fin de Año en el aire a merced de la reunión con el sector- hasta las 6:00h estarán prohibidas las reuniones de no convivientes en las calles y plazas. Sin embargo, las últimas restricciones en Galicia afectan solo al ámbito público, es decir, las reuniones en domicilios quedan libres de cualquier prohibición y desde la Xunta se limitan a "recomendar" que no se junten más de dos núcleos familiares, a poder ser los mismo que ya compartieron la cena de Nochebuena.

En el lado opuesto se encuentran Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura que apenas han modificado sus medidas sin que exista una aparente lógica basada en la incidencia de dichas comunidades, ya que la situación epidemiológica de Cartilla y León no dista de la de Galicia y los nuevos contagios son más que en Murcia, donde también se han reajustado las restricciones.