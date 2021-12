La Xunta de Galicia ya ha actualizado su hoja de ruta en cuanto a restricciones para tratar de aplacar el avance de la sexta ola con las celebraciones de Fin de Año y Reyes a la vuelta de la esquina. Horas de cierre para la hotelería, "toque de no queda" para evitar reuniones de madrugada en la calle, en el aire los horarios del ocio nocturno para Nochevieja... así quedan en definitiva las últimas restricciones por COVID impuestas en Galicia hasta el próximo 18 de enero.

Horarios en la hostelería y ocio nocturno

A partir de la noche del día 30, la hostelería —bares, cafeterías y restaurantes— cerrará a las 00:00 todos los días, excepto los viernes y sábados, que podrá extender su apertura hasta la 1:00. Por su parte, el ocio nocturno echará el cierre a las 2:00.

Hasta ahora, en el caso de bares y cafeterías, el pasaporte COVID era necesario a partir de las 21:00h. Con la entrada en vigor de estas medidas, su uso se hace extensible a todo el día, igual que venía ocurriendo con los restaurantes. Por el momento, no se baraja que se pida para acudir a centros comerciales o grandes superficies.

Cierre de barras

El servicio en barra estará nuevamente prohibido.

Número máximo por mesa

El número máximo de personas por mesa en la hostelería se fija en ocho en interiores y 10 en exteriores. Esta limitación solo se aplica al ámbito público.

Conciertos

Se vetan los eventos musicales multitudinarios. El público en los conciertos deberá estar sentado y no se podrá comer ni beber.

Toque de 'no queda'

En lo que Comesaña ha definido como 'toque de no queda', estarán prohibidas las reuniones de no convivientes en las calles y plazas entre las 2:00 y las 6:00, en un claro intento de evitar los botellones después del cierre de los bares. Esta última medida necesita ser refrendada por el Tribunal Superior Xustiza de Galicia.

Nochevieja en el aire

En fin de año la hostelería cerrarán a la 1:00h pero el día de año nuevo no podrán abrir hasta las 10:00h. Pendiente de la reunión esta tarde con los empresarios del ocio nocturno queda la hora a la que las discotecas deberán bajar la persiana en Nochevieja. La Xunta, ha explicado el conselleiro, plantea dos escenarios. El primero es ampliar una hora su horario, hasta las 3:00. La otra, si no ven viable la apertura tan pocas horas, directamente permanecer cerrados. En caso de que se opte por la primera opción, el "toque de no queda" empezará a las 3:00 en lugar de a las 2:00.

¿Y en casa?

Las restricciones se aplican solo al ámbito público. Eso no implica que desde la Xunta no manden un mensaje de prudencia y recomienden que solo se junten dos unidades familiares, a poder ser las mismas que ya compartieron la cena de Navidad. Sin embargo, no existe como tal límite de participantes o de hora en las reuniones domésticas.

Las carreras de San Silvestre

Sobre las carreras populares de estas fechas, no se establece ninguna prohibición, tan solo se pide el uso de mascarillas y evitar aglomeraciones.

Cabalgata de Reyes

La otra fecha clave son las celebraciones de Reyes. Las restricciones permanecerán vigentes hasta el 18 de enero, de modo que son aplicables a esta otra cita señalada de las fiestas. "Es importante evitar las aglomeraciones, mantener la distancia y para ello una buena opción son las cabalgatas estáticas", apuntó Comesaña.

Vuelta al cole tras las fiestas

La próxima semana habrá un nuevo comité para evaluar la opción de tomar medidas con respecto al comienzo del segundo trimestre escolar. Sobre la mesa está una vuelta al clase escalonada. Con todo, Comesaña ha puesto el acento en la llegada de nuevas dosis de la vacuna pediátrica, lo que permitirá avanzar antes del regreso a las aulas en la inmunización de los menores de 12 años.

Además, desde la Xunta han insistido en la necesidad del uso de mascarilla en interiores, tanto en los puestos de trabajo como en la hostelería, haciendo hincapié en que tan solo debe retirarse en el momento justo de ingerir alimentos o alguna bebida, recolocándola de nuevo inmediatamente después. También ha recordado la obligatoriedad de utilizar el tapabocas de nuevo en exteriores.