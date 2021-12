No mapa da chuvia rexistrada ata as seis destacan #Poio, #FornelosDeMontes e #Muralla (#Lousame) con máis de 40 L/m2. Esta noite continuarán as chuvias, localmente treboentas⚡️O vento irá en aumento.



Mañá teremos chuvascos, vento forte do suroeste e mala situación no mar⚠️ pic.twitter.com/KDKmWL3XGZ