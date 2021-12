La ministra de Defensa austriaca, Klaudia Tanner, advertía la semana pasada sobre el gran apagón que podría sufrir Europa y de los riesgos que supondría para la población. Su aviso se fundamenta en el informe anual 'Sicher, un Morgne?' elaborado por investigadores que trata de prever los posibles peligros que podrían afectar tanto a Austria como al resto de países de Europa con una perspectiva temporal de 18 meses. Tras la crisis de la pandemia por coronavirus, el informe pone el foco en apagón masivo, esto es, una falta generalizada de energía, infraestructura y suministro.

"Si no hay electricidad, la seguridad del suministro, el tráfico, las comunicaciones y la seguridad pública están amenazadas", dijo Karl Nehammer, ministro del Interior austriaco. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Austria ya está ensayando la respuesta a este gran apagón.

Sin embargo, la opinión de los expertos españoles dista radicalmente. La posibilidad de un apagón eléctrico en España "no tiene fundamento" y que el Gobierno de Austria haya alertado a su población del peligro de que se produzca uno a escala europea es una amenaza "apocalíptica" que, si bien es posible, no es probable, ha explicado en conversación con Europa Press el profesor del área de Empresa de la Universidad Europea de Valencia y experto en suministro energético Roberto Gómez-Calvet. Además existen diversos mecanismos para que, en caso de un desabastecimiento energético, este no llegue a concretarse en un apagón generalizado en las ciudades o en los hogares. Por su parte, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha insistido este martes que España cuenta con reservas de gas para entre 40 y 43 días, lo que llegaría para cubrir 20 episodios como el de Filomena. La ministra ha asegurado que, con arreglo a toda la información disponible, no se está ante ningún escenario que lleve a pensar en un apagón eléctrico.

"Con toda la tranquilidad y rotundidad, éste no es un escenario probable para España", ha señalado Ribera,

Con todo, no falta quien mira la otra cara de la moneda. El vicepresidente de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha presentado este jueves su "kit de supervivencia" ante la subida de los precios de la luz y ante posibilidad de que se produzca un gran apagón eléctrico en este país, tal y como predicen algunos países. Pero, situándonos en el peor de los escenarios, ¿de qué se debería aprovisionar la ciudadanía ante una situación de este tipo?

'Kit de supervivencia' para un gran apagón

Lo ideal ante esta (improbable) situación sería contar con un generados y combustible para él. Pero esto no sería sencillo para el conjunto de la ciudadanía. Existen sin embargo otra serie de elementos básicos que entraría en este kit de supervivencia