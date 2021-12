Autonomías y Gobierno buscan un acuerdo de mínimos para frenar la sexta ola

Los mandatarios autonómicos llegan con disparidad de posiciones a la Conferencia de Presidentes convocada por Pedro Sánchez ante el empeoramiento de la situación epidemiológica, cuando apenas quedan dos días para Nochebuena. Durante el encuentro, que se celebrará esta tarde de forma telemática, se analizará la evolución de la pandemia y se intentará llegar a un acuerdo de mínimos para hacerle frente, dado el avance de la sexta ola, acelerada por la variante ómicron. El alcalde de Vigo, que también participará en la conferencia como presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, preparaba ayer el encuentro con un grupo de trece expertos en medicina, inmunología e investigación.

Aunque algunos mandatarios expresaron ayer su deseo de que las medidas se alcancen por consenso y sean inequívocas, la conferencia no se presenta fácil. Los propuestas de los presidentes se mueven desde la pretensión de Cataluña de que el Gobierno central emplace al resto de Comunidades Autónomas a adoptar las medidas similares a las del Govern, toque de queda incluido, a la ausencia de restricciones que propugna la de Madrid. Siete comunidades autónomas –Galicia, Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, País Vasco, Castilla y León y Navarra– promueven recuperar la obligatoriedad del uso de la mascarilla en exteriores aunque se mantenga el metro y medio de distancia entre personas; Galicia y Comunidad Valenciana proponen unificar el uso del certificado COVID, y Cataluña, Andalucía, País Vasco y Aragón reclaman la creación de un Fondo COVID para 2022. Otra medida es acotar el número de asistentes a las reuniones familiares, propuesta que apoyan Galicia, Navarra, País Vasco y Canarias.

Ante los acuerdos que puedan acordarse hoy, estas son las medidas vigentes en las comunidades:

Galicia

La Xunta no baraja pedir el aval judicial para volver a aplicar el toque de queda. Esa medida no está “encima de la mesa”, afirmó ayer el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña. Como ya hizo el presidente del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, Comesaña abogó por reforzar el uso de la mascarilla en exteriores para hacer frente a la expansión de ómicron. El Gobierno gallego ya prohibió la semana pasada los eventos de cócteles de pie y actos de recepción con aperitivo y redujo en número de comensales por mesa en la hostelería a 8 en interior y 15 en terraza. Como normativa general, la población mayor de 12 años precisa el certificado COVID para acudir a restaurantes y bares a partir de las 21.00 horas, a albergues de peregrinos, a discotecas y a visitar a algún paciente ingresado. Además, plantea incorporar este certificado para los niños de 5 a 11 años cuando se haya avanzado en su inmunización.

Cataluña

La comunidad catalana vuelve a las restricciones de la época más dura de la pandemia: toque de queda de 01.00 a 06.00 horas, cierre del ocio nocturno, limitación de aforos en bares y restaurantes al 50% en el interior (las terrazas seguirán al 100%) y un límite de 10 personas en los encuentros (interiores y exteriores), y una reducción del aforo al 70% en el comercio, gimnasios y cultura. Recupera además, la cuarentena para los contactos estrechos, incluso si están vacunados.

Madrid

En el otro extremo se sitúa el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que no tiene previsto imponer restricciones, al menos de momento. La mandataria madrileña solicitará a Sánchez un cambio de criterio en las cuarentenas y que los contactos estrechos de positivos no tengan que aislarse si tienen la pauta completa de vacunación –la norma de Sanidad es que los vacunados no hagan cuarentena salvo que el contacto contagiado sea por ómicron o sospecha de esta variante–.

Comunidad de Valencia

El Consell tiene autorización hasta el 3 de enero para exigir el pasaporte COVID a los mayores de 12 años en las visitas a hospitales y residencias. Asimismo, solicitará autorización al TSJ para ampliar hasta el 31 de enero su uso a los establecimientos de hostelería, sin excepción, y lugares públicos donde se consuma, como cines.

País Vasco

Para entrar en la hostelería, ocio nocturno, gimnasios y hospitales del País Vasco también es necesario el pasaporte COVID.

Baleares

Este documento se exige desde hace tiempo en Baleares para acceder a determinados establecimientos y desde el pasado día 4 y hasta el 24 de enero, también para entrar en bares de copas y locales con un aforo superior a las 50 personas, incluidas terrazas cubiertas. Asimismo, es la primera comunidad que ya exige este certificado al personal sanitario.

Andalucía

Desde el pasado día 7 y hasta el 15 de enero, es obligatorio el certificado COVID para acceder a hospitales y centros sociosanitarios. Además, desde el pasado día 17, lo es también para entrar en los locales de restauración y ocio nocturno.

Aragón

Este certificado es obligatorio para entrar en locales de hostelería y para asistir a bodas, bautizos y comuniones celebrados en locales de hostelería o para acudir a actos que reúnan 500 personas en el interior o 1.000 en el exterior.

Canarias

Este documento es necesario en Canarias para entrar en determinados establecimientos y espacios de uso público, y desde el 10 de diciembre y hasta el 15 de enero se exige el certificado digital europeo para entrar en locales de ocio nocturno, restaurantes y bares.

Castilla y León

Por el momento, esta comunidad no exigirá el certificado COVID para entrar en los interiores de los locales. Sí se muestra partidaria de recuperar la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores.

Castilla-La Mancha

De momento encara las navidades sin medidas restrictivas adicionales, aunque es una de las comunidades que aboga por recuperar la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores.

Navarra

Desde el 25 de noviembre, esta comunidad pedía el pasaporte COVID para acceder a determinados establecimientos. Pero hasta el 7 de enero habrá que presentarlo para entrar en restaurante de más de 60 comensales, discotecas, salas de fiesta y eventos culturales multitudinarios donde se permita beber y comer.