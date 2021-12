Las vacunas gallegas anti-COVID reducen marchas para desvarar el próximo 2022

Lograr una vacuna anti-COVID efectiva es una singladura que no siempre llega a buen puerto. Hasta embarcaciones como el preparado de la alemana Cure Vac han tenido que atracar en puerto sin pesca tras meses de faena y paralizar en junio el proyecto in aeternum (para siempre). En Galicia, los grupos en la Universidade de Santiago de Compostela de los científicos José Martínez Costas y María José Alonso luchan porque sus investigaciones no encallen. En el caso de Alonso, la falta de financiación amenaza su buena marcha. En el proyecto de Martínez Costas y su equipo los resultados obtenidos no han sido los esperados por lo que han decidido dar un giro en el timón para encauzar la maniobra.

La vacuna “gallega”, muy cerca Leer más Este otoño Costas y sus científicos del Ciqus recibían los resultados de las pruebas en ratones tras enviarlos a un laboratorio alemán. La respuesta no fue la que aguardaban. “No funcionó bien”, explica el investigador vigués. Tras dar vueltas a lo que ha podido fallar, el equipo gallego cree que han “cuantificado mal la dosis” por lo que están dispuestos a repetir el ensayo con un laboratorio en Madrid. Además, están preparando otras dos versiones. “Una es una versión de la tecnología que teníamos patentada. Lo que pasa es que no teníamos desarrollado el método de purificación. Ahora ya estamos en condiciones de producir un preparado vacunal que podemos ensayar”, explica para aclarar que “es posible que la presentación de la proteína sea diferente también”. “Si sale adelante, implicaría una patente nueva. Está sin publicar y el concepto es totalmente diferente aunque se base en nuestra tecnología. No sabemos si va a funcionar o no” Los detalles de la segunda versión que tienen en mente para otra vacuna contra el SARS-CoV-2 no puede desvelarlos de momento. Martínez Costas reconoce que resulta “complicado” marcar plazos para los nuevos pasos: “Ahora mismo, no podemos ni comprar ratones. Queríamos adquirir roedores para dejarlos inmunizados con una de las versiones de la vacuna hasta después de vacaciones. Pero por cuestiones burocráticas no podemos gastar dinero ahora mismo. Tenemos que esperar a principios de año cuando pediremos los ratones. Entonces, habrá que esperar a que lleguen los animales”. En noviembre, al no saber si tendrían la cantidad suficiente para realizar el ensayo, no hicieron acopio de ratones. “Ahora lo tenemos, pero no podemos comprar los ratones porque no podemos pagarlos”, añade. Para los ensayos iniciales de las dos nuevas versiones, asegura que sí cuentan con dinero para ejecutarlos. “Si nos salen prometedores entonces tendríamos que buscar financiación a mayores”, añade para aclarar que les queda un año de proyecto. “No tenemos financiación” María José Alonso La catedrática de Farmacia y Tecnología Farmacéutica en la Universidad de Santiago de Compostela, María José Alonso, Premio Nacional Juan de la Cierva del área de Transferencia de la Tecnología del Ministerio de Ciencia recibió días atrás el galardón anual del Imibic en Córdoba. Allí, aseguró –en declaraciones al Diario de Córdoba, del grupo Prensa Ibérica– que “actualmente no tenemos financiación para nuestra vacuna frente al COVID. No se ha parado totalmente el proyecto, pero la financiación que teníamos del Instituto de Salud Carlos III era limitada. Si llegásemos a hacerlo posible sería una vacuna española de ARN mensajero, con tecnología similar a la de Pfizer o Moderna, pero con el objetivo de que fuera una vacuna termoestable y de administración por vía nasal”. MARÍA JOSÉ ALONSO Premio Nacional Juan de la Cierva en el área de Transferencia de Tecnología “La sociedad ha visto que la ciencia es indispensable para tratar temas de salud Leer más Preguntada por la razón por la que España aún no cuenta con una vacuna propia contra el COVID, Alonso respondió que en nuestro Estado “no se ha dado la inversión público-privada necesaria para abordar este importante reto tecnológico. Hablamos de una inversión de décadas en el desarrollo de biotecnologías y nanotecnologías, no solo de la inversión en los últimos dos años”.