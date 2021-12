Es uno de los psicólogos españoles más seguidos, también figura entre los superventas con sus libros. Rafael Santandreu protagonizó ayer Club FARO. En su conferencia, espetó una frase que bien nos podría acompañar cada día a la hora del desayuno, en el tazón de la leche o la taza del té: “Lo importante no es tener una vida larga sino maravillosa”.

La aseveración la realizó a raíz de que su presentador, el coach y terapeuta, Jorge Rial, explicase que ayer mismo le planteó a su madre una cuestión: ¿Vivir 20 años a tope o 70 años de mierda? “Me dijo que 20 años a tope, lo que es curioso porque vivimos con mucho miedo a la muerte”.

Para Santandreu, lo ideal sería que nos fuéramos despejando del miedo a la muerte. Para facilitárnoslo, puso varios ejemplos que nos animan a reflexionar, siempre desde un punto de vista jovial.

“Si –indicó– te despides de un amigo o tu pareja por un día, no te pones a llorar. Lloras cuando se va un año o se marcha diez. Cuando el tiempo es corto no te importa pero cuando es largo ahí está el drama”.

“Nosotros, prosiguió, vivimos en la ficción de la inmortalidad. Cuando se muere un ser querido pensamos que vamos a estar toda la eternidad sin esa persona. ¿A dónde vas? ¡Si vas a palmar dentro de nada!”, espetó provocando las risas del público. “Entonces no es un adiós, sino un hasta dentro de nada. Más vale que lo aprovechemos”, añadió.

En cuanto a la superación del duelo, señaló que “es mejor no guardar recuerdos o la habitación del fallecido tal como estaba. La gente que lo guarda es porque no ha pasado página”.

“Yo vivo en el presente. No quiero vivir en nostalgias. Lo de reunirse con la gente de la escuela del pasado para recordar lo bien que lo pasaban, ¿qué me estás contando? Si yo lo estoy pasando teta ahora. No tengo tiempo de pensar en cómo fue el pasado”, señaló el psicólogo.

Santandreu viajó ayer a Vigo para presentar su última obra, “Sin miedo”, en el que ofrece un método para superar la ansiedad, obsesiones, hipocondría o cualquier temor irracional.

Dicho método consta de cuatro pasos: afrontar, aceptar, flotar y dejar pasar el tiempo. En el libro, señala que “cuando aparezca el temor o cualquier emoción desagradable, una palabra que debe venir a la mente es afrontar” frente a la “gasolina de la ansiedad” que es evitar, salir huyendo.

Para este experto, “es natural que la mente piense en escapar del malestar pero esa huida se vuelve en nuestra contra” por lo que propuso relajarse en la piscina del malestar.

Respecto al paso de aceptar, se trata de estar cómodos en la ansiedad, es decir, de sentirse relajados en el torbellino. El tercer peldaño consistiría en flotar, que sería lo contrario de luchar y que consistiría en “aprender que somos capaces de realizar cualquier tarea aunque estemos paralizados por el miedo”.

Por último, el cuarto paso consistiría en dejar pasar el tiempo, no tener prisa, tras realizar una buena terapia de exposición.

En la conferencia en Club FARO, Santandreu subrayó que “con el miedo agudo no puedes razonar y que “muchas veces no te das cuenta de que estás en un torbellino”.

Para él, “modificar nuestra manera de pensar modificamos nuestras emociones”. Pero cuando no es posible razonar con nuestra propia cabeza, cuando las emociones son demasiado fuertes y el miedo es muy fuerte, hay que usar la estrategia de atravesar el miedo para dejar de ser sensibles a él.

Finalmente también recordó dos consejos que, para él, son “fundamentales” en la vida. “Son dos normas para el éxito: lo que empiezo, lo acabo; y lo que he dicho que iba a hacer, lo hago”, apuntó.

Según el punto de vista del conferenciante, son muy importantes también “para la gestión emocional porque si no cumples en eso, las emociones negativas crecen: la pereza, las dudas, el miedo, la vergüenza. Pero si cumples, las mantienes a raya, tienes control sobre ti mismo; es una forma de educar a la mente”.

Un autor que defiende que cada persona se convierta en la mejor versión de sí misma

El psicólogo Rafael Santandreu acaba de publicar el libro “Sin miedo” (Grijalbo) tras haber escrito “El arte de no amargarse la vida”, “Las gafas de la felicidad”, “Ser feliz en Alaska” y “Nada es terrible”. Además de estos libros, Santandreu fue profesor en la Universidad Ramon Llul, cuenta con una consulta propia de psicología y terapia en Madrid y Barcelona. Este labor lo realiza después de que en los primeros años de este siglo hubiese trabajado con el psicólogo Giorgio Nardone en su Centro di Terapia Strategica de Arezzo, en Italia. Respecto a su último libro, “Sin miedo”, este ofrece un método para superar la ansiedad, ataques de pánico o trastornos obsesivos compulsivos (TOC). Desde la editorial, señalan que “cualquiera puede ponerlo en práctica siguiendo las instrucciones –que se presentan en el libro– y sin necesidad de tomar fármacos”. El fin es que cada persona se pueda convertir en la mejor versión de sí misma, una persona libre, poderosa y feliz. En el arranque de la obra, el autor señala que los trastornos de ataque de pánico y TOC son dos problemas que afectan al 6% de la población española, alrededor de tres millones de personas.