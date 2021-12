La banda de Igualarte Chungo Pastel escribió una página de brillantes y fuegos artificiales ayer en Vigo en su gala de presentación de su proyecto “Somos” en la que relucieron mostrando los vídeos musicales de los temas que han tocado junto a diferentes artistas, entre ellos, Antonio Orozco.

El artista se reunió a última hora de la mañana con parte del grupo –en concreto con la profesora y guitarrista Jimena Maguna; y la bajista Carmen Gómez–, la directora del centro, Cristina Lago; el director xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade de la Xunta, Fernando González Abeijón; y el director de la Caixa Celso Mijón.

Visiblemente emocionado y feliz de poder venir a Vigo para reunrirse con los integrantes de la banda, Orozco se mostró afable y encantador. Con la visita de ayer se cerró un círculo iniciado meses atrás cuando también acudió a la ciudad olívica a grabar con Chungo Pastel el tema “Piel con piel”.

Precisamente, este fue presentado en la gala de la tarde al igual que la entrevista concedida por Orozco para la canción.

En ella, el artista aparece conversando con Patricia Fernández (percusión en Chungo Pastel) comentando “qué letra más bonita”, en alusión a “Piel con piel”.

“Cuando se conoce la historia es como que vuelas”, añade Orozco, ante una Patricia Fernández nerviosa ante su ídolo. Fue ella quien escribió la letra. En el vídeo, reconoce que cuenta con una libreta en la que va anotando las canciones así como sus poemas y cómo se siente con sus “emociones, sueños y deseos”.

A lo largo de la conversación, Patricia le pregunta a Orozco qué sintió cuando grabó el tema. “Cuando la escuché –responde el cantautor– sentí una cosa pero cuando la he cantado he sentido otra. Porque los poetas como tú lo que consiguen a través de las palabras es describir una serie de cosas que, sino las has vivido, es difícil adivinarlas. Sin embargo, tú, hoy, me has hecho vivir una experiencia muy bonita escuchando tu letra”.

Orozco reconoce que le ha recordado “un momento especial” de su vida. “Esa es la capacidad que tienen los poetas”, añade.

Además del vídeo de este tema, en la gala de ayer se pudo disfrutar también de los clips grabados con Silvia Superstar, Wöyza, Ganjahr Family, Dakidarría, Kaixo, Inerttes, Xermán Bugalllo y High Paw.