El último Consejo Europeo del año volvió a estar marcado por el COVID-19. El empeoramiento de la situación epidemiológica y la rápida propagación de la variante ómicron, que se convertirá en predominante en Europa en enero de 2022 según las estimaciones de los científicos, hicieron saltar de nuevo todas las alarmas y llevaron a los veintisiete a cerrar de nuevo filas con la vacunación, como vía para ralentizar los contagios, y la coordinación para evitar “obstaculizar de manera desproporcionada” la libre circulación entre los estados miembros. “Ampliar la vacunación a todo el mundo y desplegar las dosis de refuerzo es crucial” y “superar las dudas sobre las vacunas es urgente”, sostienen los líderes de la UE en el documento de conclusiones.

Y es que la realidad es radicalmente distinta si se mira al oeste o al este del continente europeo donde hay ocho países con niveles de vacunación por debajo del umbral del 60%. Es el caso de Hungría, Estonia, Eslovenia, Polonia, Croacia y Eslovaquia, pero particularmente de Rumanía y y Bulgaria donde el nivel de vacunados no supera el 39%. Pese a esta complicada situación, el debate entre los líderes europeos, aunque largo, no fue excesivamente duro ni crítico. “No se ha apuntado a nadie con el dedo”, aseguraron fuentes diplomáticas, que confirmaron que solo un par de dirigentes habían aludido a la posibilidad de convertir en obligatoria la vacunación. Buena parte de la discusión se centró en la coordinación de medidas y restricciones, uno de los elementos que más han dividido a los veintisiete y que siguen generando tensiones.

“Se necesita continuar con los esfuerzos coordinados para responder a la evolución (del virus) sobre la base de las mejores pruebas científicas disponibles, al tiempo que se garantiza que cualquier restricción se basa en criterios objetivos, no socava el funcionamiento del mercado único y no obstaculiza desproporcionadamente la libre circulación de personas”, dice el texto aprobado. Pese a este compromiso son ya cuatro los países que han decidido introducir restricciones de viaje de forma unilateral. Es el caso de Portugal, Irlanda, Grecia e Italia. Todos ellos exigirán a los viajeros que entren en su territorio una prueba PCR negativa, independientemente de que estén vacunados o no. “Todos recordamos lo que ocurrió en el pasado. No se puede repetir. Las pruebas son absolutamente esenciales. El control de las fronteras es absolutamente esencial”, dijo el primer ministro portugués, Antonio Costa.

El objetivo es ganar tiempo para frenar la propagación de ómicron, que duplica el número de contagios cada dos y tres días. “Los test adicionales solo se aplicarán en el periodo navideño para que podamos ganar tiempo para inyectar la dosis de refuerzo al mayor número de personas”, justificó el griego Kyriakos Mitsotakis. También defendió la medida el italiano Mario Draghi, cuya decisión de exigir el test PCR, sin informar previamente a sus socios, irritó profundamente a la Comisión Europea.

Frente a esta posición, otros dirigentes europeos volvieron a recordar que el cierre de fronteras no es la solución. Pedro Sánchez, replicó que las restricciones de viaje no son la solución ideal.