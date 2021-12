Las farmacias españolas se quedan sin test de autodiagnóstico de antígenos. Importadores del más vendido a nivel mundial reconocen a este diario que existe un problema de desabastecimiento para la “demanda bestial” que hay en nuestro país, sumido en una sexta ola de escalada de contagios y en vísperas de la Navidad. “Si hubiéramos tenido una bolita de cristal habríamos traído muchos más”, admiten. Lo justifican explicando que, en septiembre, cuando España ya creía salir de la pandemia, las ventas se paralizaron y se quedaron con un enorme stock de pruebas diagnósticas que comenzaron a vender a países como Alemania o Polonia.

Ese problema de suministro impedirá que faciliten a sus clientes, de forma gratuita y a través de receta electrónica, los test que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, prometió que se repartirían antes de Navidad. Eso ha generado enfado y desconcierto entre los farmacéuticos madrileños. La Consejería de Sanidad ya se ha disculpado por el retraso que achaca a un problema de suministro. Pero la falta de test no es algo exclusivo de la Comunidad.

Consultoras, farmacéuticos y laboratorios ya llevaban semanas anticipándolo. La imparable subida de la incidencia de casos de coronavirus y la aparición de la nueva variante ómicron iba a provocar un nuevo boom en la venta de test rápidos. Pero lo que nadie preveía era que, casi en plena Navidad, este tipo de pruebas rápidas escasearan de tal manera que el desabastecimiento es ya una realidad, tal y como explican desde Protect Line, marca de comercialización de productos sanitarios del grupo empresarial DBTrading, uno de los principales importadores en España del test de antígenos más vendido a nivel mundial, el de la empresa china Xiamen Boson Biotech.

El problema de suministro ha provocado que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid haya retrasado a la próxima semana la distribución de los test gratuitos en las 3.000 farmacias de la región que tenía previsto iniciar ayer. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, anunció que se hará la próxima semana, de modo que cada madrileño podrá conseguir una prueba para la detección precoz antes de que empiecen las fiestas navideñas.

Sin embargo, esa entrega, según la información que maneja este diario, está aún en el aire. El miércoles, farmacéuticos madrileños mostraban su enfado y desconcierto por una situación que les ha obligado a quitar los carteles que colgaban en la puerta de sus establecimientos anunciando el reparto de test gratuitos con la presentación del DNI o NIF. El Colegio Oficial de Farmacéuticos de la comunidad explica que desde el sábado habían comunicado a las boticas que podían cargar las pruebas en las recetas electrónicas de sus clientes.

Desde la entidad madrileña quitan cualquier tipo de responsabilidad a la Comunidad de Madrid que, según ha podido saber este periódico, habría adquirido cuatro millones de test de antígenos de dos marcas determinadas. También exculpan a distribuidores como Cofares o el Grupo Hefame, las grandes cooperativas de distribución de medicamentos y productos farmacéuticos. No es culpa suya, precisan. Las distribuidoras no pueden enviar los test porque no los tienen.

Desde Cofares señalan que solo se encargan del reparto a las farmacias de los test de antígenos, pero que “en ningún caso es responsable del suministro, la adquisición o la venta de los mismos”. El problema, obviamente, no afecta solo a Madrid. Atañe a toda España. En Murcia, por ejemplo, se quejan también de desabastecimiento. Algunas boticas se han dirigido al Grupo Hefame, con origen en esta comunidad, que les ha respondido que no les puede enviar pruebas diagnósticas porque no disponen de ellas.

Entonces, ¿dónde está el origen del problema? En el suministro, confirma la importadora Protect Line. Fuentes de la empresa explican que comenzaron a traer a España el test de autodiagnóstico de la empresa china Xiamen Boson Biotech a comienzos del verano, coincidiendo con la quinta ola. Entonces, a las puertas de las vacaciones estivales y con los españoles dispuestos a volver a viajar nuevamente tras recibir la vacuna, las ventas se dispararon.

Tanto fue así que solo en verano, en España, se vendieron en torno a 3,5 millones de unidades de este tipo de test, que en nuestro país solo se pueden adquirir en las farmacias, sin receta y que permiten identificar sospechas de casos positivos en el momento en que se realizan. En aquel momento, las ventas ascendieron a unos 40 millones de euros. Pero la campaña de vacunación continuó avanzando a buen ritmo, los españoles comenzaron a retomar su vida y el covid empezó a semejarse a un virus que iba a desaparecer de nuestras vidas. En esa ilusión de salida de pandemia, ya en septiembre, la venta se estancó e importadores como Protect Line se quedaron con un importante stock de material sin vender, detallan desde la compañía.

Desde la importadora indican que, entre quienes llamaban, estaban distribuidores alemanes porque en el país europeo, que ya comenzaba a sumirse en la sexta ola, con un alto porcentaje de población remisa a la vacunación, ya escaseaban los test que, también, se venden en los supermercados. En los circuitos de proveedores sanitarios se rumoreaba, apuntan, que ese pico de demanda del mercado alemán podía coincidir con la aparición de la variante ómicron en el país europeo, por donde ya podía llevar dos meses circulando. Además de Alemania, Polonia también adquirió un buen número de pruebas en España.

Previsiones desbordadas

En aquel contexto, con España sin atisbar que iba derecha a una nueva ola de coronavirus, esta vez la sexta, la importadora española relata que decidió despachar el stock sobrante de test que en aquel momento tenía a esos países y ser cauta en su política de compras. “Nos quitamos el stock. Si hubiéramos tenido una bolita de cristal, habríamos comprado muchos más, pero no sabíamos lo que iba a pasar y, en ese momento, preferimos ser prudentes (en las adquisiciones al gigante chino). Era arriesgar mucho”, indican desde la empresa. Hasta que, hace un mes, volvieron a recibir “un montón de llamadas” y la demanda comenzó a ser nuevamente “bestial”.

Lo cierto, admiten, es que a día de hoy las previsiones les han desbordado. En las dos últimas semanas, coincidiendo con la veloz subida de contagios, están trayendo, vía aérea, una media de 100.000 test semanales a España. “Empezamos a recibir llamadas y pedidos en firme, incluso con pagos por adelantado. Y vamos todo lo rápido que podemos. La semana pasada aterrizó nuestro avión desde China con los últimos que llegaron. Pero lo que nos está costando ahora mucho es la logística para que las pruebas vayan directas a los distribuidores”, continúan.

Entre los problemas que se están encontrando, detallan, que no hay “vuelos” para meter más test en los aviones –por su especial condición este tipo de producto sanitario no puede viajar desde China en contenedores de barcos– o la subida del precio de los carburantes.