Una encuesta del Instituto de Salud Carlos III a personas no vacunadas del COVID-19 constata que estas tienen menor percepción de riesgo y conocimiento del virus, usan menos la mascarilla y evitan menos los lugares concurridos y las reuniones sociales.

Según han informado el Instituto de Salud en una nota de prensa, estas conclusiones se basan en el análisis de 2.312 respuestas obtenidas en el mes de octubre mediante un cuestionario on line lanzado a través de Whatsapp y distintas redes sociales.

De los entrevistados, 1.998 no se habían puesto ninguna dosis. El 72 % adujo como principal motivo que no se vacunaba porque las vacunas “se han desarrollado muy rápido, no son seguras y están en fase experimental” . Un 48 % opinó que “las vacunas son malas para la salud”.