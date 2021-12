Las sospechas de Salud de que la nueva variante ómicron podría estar ya en la Región de Murcia les ha llevado a pedir prudencia a la población y a que se extremen las medidas de seguridad en estos días, en los que aumentan las reuniones sociales por la cercanía de las fiestas navideñas.

Con la mutación del virus también están apareciendo nuevos síntomas y desapareciendo otros que eran más comunes con Delta y Beta. La mayoría de los síntomas habituales se mantienen con la llegada de ómicron, pero algunos expertos ya señalan que ha aparecido un nuevo síntoma nuevo hasta ahora y que se presenta como episodios de sudores nocturnos.

Aunque no se trata de brotes repentinos de fiebre, ya que la infección por ómicron de momento no se está caracterizando por picos febriles. Además, en los contagios por esta variante no es habitual la pérdida de los sentidos de olfato ni de gusto.

Primeros análisis

Los primeros análisis realizados a las muestras tomadas la pasada semana a pacientes murcianos señalan a ómicron, aunque desde Salud están a la espera de la confirmación definitiva a través de la secuenciación.

El Servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud cree que hasta el 1 por ciento de todos los casos que circulaban la pasada semana en la Región eran de esta nueva variante (B.1.1.529), según ha confirmado a La Opinión de Murcia la jefa del Servicio de Epidemiología, María Dolores Chirlaque.

Como es habitual, las muestras recogidas de pacientes con coronavirus se someten a una primera prueba para detectar el gen mediante Thermo Fisher y se estima que ómicron ya está presente entre los casos positivos de la Comunidad, a la espera de la confirmación definitiva tras la secuenciación.

"La primera prueba es muy sensible y poco específica", apunta Chirlaque, por lo que se envían estas muestras al laboratorio de secuenciación del Hospital Virgen de la Arrixaca, dependiente del Servicio de Microbiología, así como al laboratorio de Majadahonda del Instituto Carlos III de Madrid. "Esta segunda prueba es la confirmación definitiva", afirma.

La jefa del Servicio de Epidemiología de la Región de Murcia explica que "según nuestros cálculos, el 1 por ciento de los casos de la semana pasada serían ómicron, algo que estaba a punto de suceder viendo la presencia que tiene en el resto de comunidades autónomas".

En esta sexta ola la variante que predomina es la Delta, ya que hay una mayor interacción social que la que se produjo en oleadas anteriores de la pandemia. "Pero con ómicron la contagiosidad es más alta, por lo que hay que ser más prudentes", insiste María Dolores Chirlaque.

Selección de muestras

Las muestras que se envían a secuenciación se seleccionan de forma aleatoria, aunque también se siguen los criterios marcados por el Ministerio de Sanidad. En este caso, se cogen muestras a personas que han llegado de países de riesgo, los casos de reinfecciones y los más graves.

La variante ómicron se notificó por primera vez a la OMS (Organización Mundial de la Salud) el pasado 24 de noviembre y desde entonces en España se han ido anunciando medidas para intentar frenar su llegada como es el control de los viajes procedentes de los países sudafricanos con más casos, con cuarentenas obligatorias a su llegada a nuestro país.

Precisamente, el pasado viernes Sanidad aumentaba a nueve los países cuyos ciudadanos deben cumplir cuarentena obligatoria tras llegar en vuelo a España, estos países son: Sudáfrica, Botsuana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibia, Zimbabue, Malawi y Zambia.

La situación epidemiológica en Sudáfrica, el país notificante, se ha caracterizado por la presencia de tres picos de casos notificados, el más reciente debido, principalmente, a la variante delta. En las últimas semanas, el número de infecciones ha aumentado considerablemente, coincidiendo con la detección de la variante B.1.1.529. El primer caso conocido de infección por esta variante se confirmó en una muestra tomada el 9 de noviembre de 2021.

La OMS informa de que variante B.1.1.529 presenta un gran número de mutaciones, "algunas de las cuales son preocupantes". Las pruebas iniciales indican que el riesgo de reinfectarse por esta variante es mayor que con otras.

Preguntado por esta cuestión, el consejero de Salud, Juan José Pedreño, explicaba ayer que "estamos pendientes de confirmarlo, pero hay sospechas de que el 1 por ciento de los casos analizados sean de la variante ómicron". En este caso, insiste en que los resultados, dependientes del Servicio de Microbiología, estarán en unos días, cuando está previsto que termine el estudio completo de secuenciación.