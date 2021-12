“Somos 420 millones, 19 países, y un idioma. Pero, ¿qué somos?” El periodista y escritor argentino Martín Caparrós trata de dar respuesta a esa pregunta en las casi 700 páginas que componen su ensayo “Ñamérica”, un exhaustivo análisis a modo de crónica periodística que ordena el rompecabezas que conforma América Latina: sus identidades, sus rasgos diferenciales y sus puntos en común.

–“Ñamérica” nace para responder a una pregunta: ¿Qué somos? 700 páginas después, ¿ha encontrado la respuesta?

–Lo he intentado, pero no con una frase, sino no habría necesitado 700 páginas. Son muchas cosas, pero la premisa del libro es pensar cuáles son los rasgos comunes que reúnen esos 400 millones de personas que hablamos castellano del otro lado del mar. Algunos de esos rasgos no son muy alentadores. Es una zona donde hay desigualdad, violencia, corrupción, cosas horribles, pero también es una zona donde hay cierta expectativa, esperanza y voluntad de buscar caminos nuevos para hacer las cosas.

–Escoge la lengua como primer elemento común, por lo que deja fuera de su crónica a Brasil. ¿Ocurre por la lengua, o coexisten dos Américas Latinas distintas dentro del continente?

–Yo creo que sí. Hay dos historias muy distintas entre lo que fue la América hispana y la América portuguesa, evolucionaron de formas distintas y por eso la América portuguesa se convirtió en un solo país, y la española en 19. Hay una desproporción enorme: un país por un lado y 19 por otro, con muchas diferencias culturales entre uno y otro sector. El hecho de que 19 países hablen el mismo idioma es algo inédito: a veces pasa todo lo contrario, con países en los que se hablan 19 idiomas. Es un fenómeno en el que me gustaba particularmente pensar.

–La lengua es un elemento fundamental a la hora de dar respuesta a la pregunta inicial.

–Poder entendernos unos a los otros cambia mucho las cosas. Hay un dato en el que caí en la cuenta después de haber escrito el libro: durante el siglo XX, en todos los demás continentes, los países se hicieron guerras incesantemente. En América Latina, o Ñamérica, no hubo ninguna, salvo una pequeña guerra en el 34 entre Paraguay y Bolivia. Hay algún rasgo que nos une que hace que no nos matemos los unos a los otros.

–En términos identitarios, en Latinoamérica hay un sentimiento de comunidad entre los países la confirman. En cambio, aquí pocos se definen como “europeos”. ¿Responde este fenómeno a eso?

–Sí, ese es el efecto de la lengua común, y no solo eso: están las tradiciones, las culturas, las formas de vivir y pensar la vida, o el hecho de que vengamos de un tronco común, más allá de que hace 200 años hayamos decidido apartarnos, por un lado, todo lo posible ese tronco español, y empezar, por otro, un largo proceso de diferenciación. Lo que han hecho nuestros países en los últimos 200 años es trabajar para desunirse, para crear identidades diferentes en cada una de las naciones. La construcción de una nación es convencer a sus ciudadanos de que son radicalmente distintos del señor que vive del otro lado del río.

–¿Perciben cierta sensación de superioridad desde Europa?

–Es difícil generalizar. Creo que la última gran etapa de esto fue en los 90, cuando las grandes empresas españolas compraron las empresas públicas de varios países latinoamericanos. Ahí España consiguió grandes ventajas, e hizo que muchos latinoamericanos recordaran el pasado colonial. No era sentirlos superiores, sino abusivos. Creo que ahí en España, de todas maneras, hay un síntoma de esto que dices: cuando se habla de relaciones entre España y América Latina. Ahí hay un error básico: España es un país y Latinoamérica un continente con 19 países.