O deporte como orixe e como resposta a case todo. O foro de debate Club FARO desprazouse onte a Nigrán para reivindicalo na procura dunha sociedade avanzada, igualitaria e baseada no esforzo e na superación. O encontro de deportistas e dirixentes políticos quixo darlles as grazas a todas as persoas que practican, promoven ou favorecen o deporte. Porque adican o seu tempo a inculcar os mellores valores nas novas xeracións.

Nese recoñecemento ao conxunto dos deportistas da provincia incidiu a presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, no faladoiro titulado “Paixón polo deporte”, que tivo lugar no salón de actos da nova biblioteca nigranesa e do que foi anfitrión o alcalde da localidade, Juan González. E fíxoo dirixíndose aos tres grandes representantes miñoráns do mundo deportivo que participaron na mesa redonda: Susana Alonso Carballo, campiona de España de ultramaratón; a presidenta e directora deportiva do Clube Baloncesto Nigrán, Nuria Gómez Domínguez; e o xogador de baloncesto en cadeira de rodas Bernabé Costas de Miranda, que militou no Amfiv e no FC Barcelona e que acadou un diploma paralímpico en Londres coa selección española.

“O deporte é moito máis ca unha capacidade física ou técnica, constrúe sociedade, permite socializar e que os nenos e as nenas aprendan normas e as acepten. É fundamental para as sociedades avanzadas que se constrúan desde a cohesión. A Deputación teno claro e os concellos desta provincia tamén. Temos moitísimas escolas deportivas”, dixo a presidenta, que presumiu “da conciencia deportiva de Pontevedra, que é unha referencia en Galicia”.

Sobre a igualdade de oportunidades que se vive nunha cancha falou Bernabé Costas. Como persoa con mobilidade reducida, valorou o baloncesto adaptado como maneira de “demostrar que todos somos deportistas de elite, que todos somos iguais”. Pero o camiño que o levou a acadar os maiores éxitos nesta disciplina non foi fácil. “Galicia é a única comunidade que nos iguala coa xente sen discapacidade e concede bolsas de alto rendemento. Somos referente con xente coma Desirée Vila, Chano Rodríguez, Juan Saavedra... Pero non sempre foi así, na miña época os gastos saían do noso peto e, no meu caso, as sillas de xogo, por exemplo eran moi caras”, destacou.

A igualdade de sexos segue pouco presente no ámbito deportivo e así o fixo ver Susana Alonso. Salientou que “os bos resultados das mulleres non se valoran nun deporte como a mountain bike, de maioría masculina”. “As mulleres temos que estar demostrando constantemente o que valemos, pero iso tamén nos axuda a espremernos e demostrar que somos boas”, manifestou.

Gómez centrouse na capacidade do deporte para transmitirlles valores aos cativos. “O deporte para min non só foi formación física e técnica, senón formación a nivel humano”. Nese senso, fixo fincapé na necesidade de “traballar para que os colexios recuperen a súa actividade deportiva” e agradeceu o apoio das administracións públicas, ás que instou a continuar nesa liña. Valorou asemade o esforzo das familias dos rapaces á hora de animalos a practicar deporte e de colaborar cos clubes para manter a actividade e a ilusión.

Tres modelos de superación e inclusión

Tanto Nuria Gómez, como Susana Alonso ou Bernabé Costas son exemplos do que significa o deporte de base como estímulo do espíritu de superación no que todo é posible con esforzo e sen prexuízos de xénero nin capacidades ou orixe. Así o salientou a presidenta de Deputación. Á ciclista BTT mosense incluiuna nunha onda de “mulleres que demostran que cando teñen oportunidade acadan grandes cousas”. Amais de campiona de España en maratón e ultramaratón, a atleta e ciclista gañou varios ‘open’ nacionais e probas da World Marathon Series ademais de participar en catro mundiais coa selección de ciclismo. Na mesma liña falou do baloncestista, que “amosa que cando as persoas teñen posibilidades de participar deportivamente obteñen grandes resultados”. Bernabé Costas debutou no 1996 no pavillón de Gondomar que actualmente leva o seu nome aos 16 anos e, aos 25, trasladouse a Barcelona, onde xogou catro tempadas con grandes resultados. Antes de retirarse e despois do 5º posto nas Paraolimpíadas de Londres, acadou co Club Amfiv de vigo o 1º posto na Challenge Cup, o 4º na Liga Regular e o 3º na Copa do Rei. De Nuria Gómez recalcou o seu “compromiso co deporte de base”. Antes de chegar a Nigrán, traballou coa selección galega de baloncesto, coa que xogou campionatos de España; foi delegada o Celta Xerox de Vigo, na División de Honra, e adestrou durante 10 anos o Club Baloncesto Seis do Nadal. “Co seu traballo e bo facer ten conquerido que o baloncesto sexa unha referencia en Nigrán”, engadiu Silva.