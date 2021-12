Las curvas del COVID-19 vuelven a ascender vertiginosamente de nuevo, por sexta vez, desde que se declaró la pandemia en marzo de 2020. Este diciembre está resultando de lo más preocupante, vistas las cifras diarias de contagios e ingresos. En el último mes los infectados se han multiplicado casi por 12 y los ingresos por seis.

Este lunes el total de pacientes con coronavirus asciende a 12.221 (+569) tras haberse detectado en la última jornada más de mil positivos (1.072). Además, este nivel de expansión del patógeno ya se está trasladando a la presión hospitalaria, que había mantenido cierta estabilidad hasta el puente de la Constitución.

Sanidade informa de 292 ingresos, una cifra que no se reproducía desde el pasado 24 de agosto, cuando los casos activos también suponían una cifra similar a la de hoy: 10.038. Estos casi 300 hospitalizados suponen seis veces más que hace un mes, ya que el pasado 13 de noviembre tan solo eran 49. El mayor ascenso se circunscribe a los enfermos en planta, 18 más hasta los 243. Mientras los pacientes en las ucis suman otro caso grave hasta los 49.

El virus se expande con fuerza por el sur

Las tres áreas sanitarias del sur son las más afectadas en esta sexta ola. Destaca la de Vigo, con mayor número de casos activos, 3.885, y de nuevos positivos, 300. Después está la de Ourense, con 2.708 infectados de los que 213 se han detectado en las últimas horas. Y tras ella, la de Pontevedra con 1.858 enfermos y 205 PRC afirmativas.

La situación de las demarcaciones viguesa y ourensana está bajo el foco de Sanidade, que ha mostrado su preocupación por el avance del virus. Por ahora, no se han tomado medidas específicas para estos territorios pero el conselleiro Julio García Comesaña no descarta "hacer un análisis detallado para que no lleguen al punto crítico en las UCI".

De cerca le sigue la de A Coruña, con 1.719 afectados y 177 nuevos diagnósticos. Mientras, las tres demarcaciones restantes todavía se encuentran por debajo del millar de afectados: Santiago notifica 826, de los que 82 se detectaron ayer; Lugo, 749 y 60 positivos recientes; y Ferrol, 476 y 35 nuevos contagiados.

La pasada jornada se realizaron un total de 7.795 PCR, lo que eleva el total de pruebas diagnósticas desde que se inició la pandemia a 3.097.413. La tasa de positividad se dispara al 14,8%, el triple de lo recomendado por la OMS para mantener el virus bajo control.

Casi 3.000 fallecidos

A estos datos hay que sumar un fallecido en las últimas horas que ha elevado a 2.699 víctimas mortales del COVID en Galicia. Se trata de un hombre de 93 años que estaba ingresado en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHOU) y que presentaba patologías previas.

Por áreas, A Coruña es la que más óbitos ha registrado, 667; seguida de Vigo, con 488; Ourense, con 457; Santiago, con 381; Lugo, con 257; Ferrol, con 237; y por último, Pontevedra, con 212.

Limitar las reuniones de Navidad

El comité clínico que asesora a la Xunta trabaja en "recomendaciones" como limitar las reuniones a "8-10 personas" en el marco de las celebraciones de la Navidad en función de la evolución epidemiológica.

Así lo ha ratificado el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, en el marco del Foro Salud de Nueva Economía Fórum al que ha asistido en un hotel de Madrid, y que ha sido difundido online, al ser preguntado sobre la situación de Galicia y las nuevas medidas que estudia la Xunta.