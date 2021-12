“Mientras no haya datos es peligroso propagar la hipótesis de la variante buena”

Doctor en Biología por la Universidad de Cambridge e investigador en la Universidad del País Vasco, Ugo Mayor es uno de los científicos de referencia sobre COVID-19 en los medios de comunicación de Euskadi, comunidad que actualmente registra el segundo peor dato de incidencia a 14 días (786 casos por cada 100.000 habitantes). A Mayor, crítico con la falta de medidas para mejorar la ventilación, no le ha cogido de sorpresa.

–Hace un mes ya advirtió sobre una sexta ola, pese a que algunos afirmaban en octubre que Euskadi había salido de la pandemia.

–No creo que sea consecuencia de haber lanzado las campanas al vuelo, sino más bien por la proximidad: esta ola ha llegado progresivamente desde Europa, viene de este a oeste, se ha visto en los mapas que iban subiendo las incidencias. La transmisión se da en movimientos de corta distancia con las zonas de alta incidencia. Se han levantado muchas de las medidas que había hace un año. Estamos vacunados y eso previene un porcentaje de los contagios, pero no el 100%. Era de esperar que hubiese otra ola.

–-No parece casual que casi todas las comunidades con alta incidencia sean las del cuadrante noreste, las más cercanas a la frontera con Francia: País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña.

–Sí, se ha ido viendo en los mapas de incidencia por comarcas: el color morado se ha ido desplazando como si fuese un incendio. Las chispas llegan antes a las zonas cercanas. Hay excepciones como Portugal, que ha subido antes que el resto de la península, quizá porque tiene más contacto con Inglaterra. La dinámica general es como la de un incendio, se propaga por los movimientos cercanos y los viajes cortos de las personas.

–La ministra portavoz ha dicho que con la vacunación de los niños y la mascarilla se va a conseguir controlar la incidencia.

–En los grupos etarios que se vacunan bajan las incidencias, pero no se reduce a cero. Si, por otro lado, no se cuidan otras formas de prevenir el contagio, el balance está ahí. Si compartimos espacios interiores sin mascarilla, ya sea en el comedor de un colegio, en bares o restaurantes o en los eventos que sea, va a haber contagios.

“Si no limitamos las reuniones va a haber contagios en los interiores en estas fiestas”

–Llegan las fechas de mayor interacción social en interiores: cenas de empresa, Navidad, Nochevieja, Reyes...

–Hasta ahora ha habido un porcentaje de la población que ha estado interaccionando en interiores, unas franjas específicas de edad. Parte de la población sigue evitando situaciones de riesgo y otra no. Quizá con las cenas de empresa habrá gente que lo haya estado evitando y ahora se junte. Y con el mal tiempo es difícil reunirse en exteriores. Si no limitamos los encuentros, en esos lugares va a haber contagios.

-Se ha cuestionado la utilidad de los test de antígenos tras el brote de los sanitarios de Málaga, con casi un centenar de casos.

-Es como el que dice que no sirven las vacunas porque se ha vacunado y se ha contagiado. No. Si el test tiene un 95% de fiabilidad, se evitan contagios, pero también va a haber casos. Debemos tener en cuenta las distintas medidas, una sola no nos va a evitar contagiarnos. Si estás vacunado, te haces el test y si en una cena aseguras la ventilación, va a ser bastante menos probable contagiarse que si te saltas cualquiera de esas medidas. Ha salido en los medios esa comida [de Málaga], pero no sabemos si ha habido en España diez mil cenas en las que la gente se haya hecho antígenos y se han evitado contagios.

El test tiene que ser lo más reciente posible antes del evento. Un día puedes dar negativo y al siguiente ser positivo. Si te lo haces 48 horas antes y te infectas justo antes puedes ser positivo. Mide la cantidad de virus en ese momento. Es muy proporcional a la capacidad que tienes de contagiar.

–El pasaporte COVID, que fue rechazado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y luego validado por el Supremo, ¿sirve como protección, más allá de fomentar la vacunación?

–Sabemos que entre los vacunados se reduce la posibilidad de contagiarse y de contagiar a otros, no se elimina. Es una medida más que puede ayudar a que en espacios cerrados baje el porcentaje de gente potencialmente contagiada. Si alguien no vacunado quiere acceder puede hacerse un test y eso vale como pasaporte COVID, y esa persona será probablemente más segura que un vacunado. Pero si estás vacunado y acabas de dar positivo, el pasaporte COVID no lo recoge. Puedes ir a un lugar cerrado y contagiar. El pasaporte COVID sirve, pero como todo en estos dos años, la letra pequeña es importante. No debe usarse para enfrentar a las personas.

“Todo el dinero que se gasta en hidrogel se podría haber invertido en medidores de CO2 y en intervenir para aumentar la ventilación”

–¿La ventilación es la asignatura pendiente?

–Una vez más, sabemos que no es un arma única con la que se vaya a solucionar todo, pero los contagios se dan en interiores 20 veces más que en exteriores, y eso es por la ventilación. Todo el dinero que se gasta en hidrogel, cuando no hay tanta evidencia de que el virus se transmita por las manos, se podría haber gastado en poner medidores de CO2 y poder intervenir donde hiciese falta para aumentar la ventilación, de forma natural o mecánica. Ayudaría a reducir mucho los contagios.

“Si no buscamos la variante ómicron de forma activa va a ser muy tarde cuando nos demos cuenta de que está extendida”

–En torno a ómicron, los primeros análisis confirman que los anticuerpos ofrecen una menor respuesta frente a esta variante.

–Hay que mantener la cautela. Hay algunos indicadores que apuntan a que es bastante más contagiosa y de que se propaga muy rápido. Se está viendo en ensayos de laboratorio que, al tener muchas mutaciones, la neutralización por anticuerpos se pierde en gran medida. A la vista de esto, lo primero es evitar todos los contagios posibles, parar las cadenas de transmisión, lo cual sirve para ómicron y para delta. Si dejamos que se expanda quizá tengamos un problema serio. Tal vez no, pero igual sí. El principio de cautela es útil para cualquiera de las dos variantes.

–Muchos inmunólogos confían en que la inmunidad celular, por células T, podrá combatir el virus.

–Respecto a lo que vaya a pasar con la inmunidad celular hay dos aspectos. Por un lado, es más complicado caracterizarla que la de anticuerpos. Vamos a tardar más tiempo en tener esos resultados. De momento parece que el porcentaje de reconocimiento cae, pero no tanto como con los anticuerpos. Por otro lado, la inmunidad celular no se desarrolla con la misma potencia en todas las personas. Puede ser por razones asociadas a la edad o a la respuesta inmune. En esos casos la respuesta humoral cae y puede ser un problema.

Lo importante es la cautela e incrementar la vigilancia genómica. No sé si en España se está buscando esta variante, y si a la gente vacunada que se ha contagiado se le está haciendo la secuenciación para saber si es la variante ómicron, o si solo se hace seguimiento a quien ha viajado desde Sudáfrica, cuando sabemos que en muchos países ya hay transmisión comunitaria. Podría haberla aquí, pero si no la buscamos de forma activa va a ser muy tarde cuando nos demos cuenta de que está extendida. Hay que contenerla lo más que se pueda mientras se recogen más datos y se entiende mejor si las vacunas van a poder protegernos como esperamos que hagan o vamos a darnos un susto. Lo primero es reforzar la vigilancia genómica.

“El virus del sida no se ha atenuado en 40 años porque los contagios ocurren mucho antes de que aparezcan los síntomas. A ese virus no le importa en absoluto si te mata o no”

–Se está hablando mucho de la hipótesis de la “variante buena” respecto a ómicron. Se apunta a que sería más leve. Han hablado de ella científicos tan influyentes como Anthony Fauci (EE UU) y Christian Drosten (Alemania). Se afirma que el virus tiende a adaptarse para no matar al huésped.

–Sería fantástico, pero mientras no haya datos queda todavía en el ámbito de la hipótesis. Estoy de acuerdo en que un virus que crea síntomas desde el principio no va a tener una presión de selección hacia uno que tenga más síntomas y acabe eliminando a los individuos entre los que se puede contagiar, eso se sabe. En una enfermedad como esta, en la que en muchos casos el contagio se da antes de que empiecen los síntomas, al virus no le importa en absoluto si te mata o no te mata. Cuando eso ocurra el virus ya se ha propagado lo suficiente. Un virus que intenta una mayor capacidad de transmisión, si ocurre que es menos letal se seleccionará y podría reemplazar al otro, pero si sucede que es más letal también se seleccionará, simplemente porque tiene más capacidad de transmisión. El virus del VIH, que causa el sida, no se ha atenuado en 40 años porque los contagios ocurren mucho antes de que aparezcan los síntomas.

–Claro.

–Me cuesta creer que [la atenuación] sea lo más probable. ¿Puede que ocurra? Sí. Pero no veo la base para creer que vaya a haber una selección natural hacia un virus bueno, lo cual no quiere decir que no acabe ocurriendo. Hasta que haya datos me parece muy peligroso propagar esa hipótesis de la variante buena, porque casi estamos intentando convencer a la gente de que se contagie. Los datos de hospitalización y muerte no los tendremos hasta dentro de semanas. Sabemos de la subida en el sur de África, pero allí la población es mucho más joven y no nos sirve como indicador de lo que va a ocurrir en Europa. Aquí la subida de casos es muy reciente como para saber si las hospitalizaciones van a aumentar o no con esta nueva variante.