Antón Costas: “La pandemia puede ser una ventana de oportunidad de cambio”

“La pandemia, a diferencia de la crisis financiera de 2008, ha supuesto un impacto sobre la fragilidad humana, sobre la sociedad y sobre el sistema. Una situación de incertidumbre como esta nos hace más proclives a aceptar un nuevo contrato social, a pactar nuevas reglas sobre cómo distribuir los costes de los recesos y los beneficios de los momentos de prosperidad del capitalismo”. Así se refirió ayer Antón Costas, catedrático de Política Económica en la Universidad de Barcelona, a la situación económica actual, marcada por importantes procesos de transformación, como la doble transición tecnológica y medioambiental y la ruptura de lo que hasta ahora hemos conocido como globalización.

Estos son algunos de los aspectos que Antón Costas y Xosé Carlos Arias, catedrático de Política Económica de la Universidad de Vigo (UVigo), exploran en “Laberintos de la prosperidad” (Galaxia Guttenberg), el tercer libro que escriben al alimón los dos prestigiosos economistas vigueses. Costas reconoció que el día anterior al 22 de julio de 2020 no hubiese apostado un café a que la Unión Europea aprobaría los Fondos Next Generation y su financiación colectiva entre todos europeos. “Esto demuestra que algo está cambiando y de ahí nuestra esperanza en que la pandemia pueda ser una ventana de oportunidad para el cambio, aunque este camino no sea fácil y no sea posible si no hay detrás una sociedad que lo avale”, afirmó Costas, que es también presidente del Consejo Económico y Social y consejero de Estado.

En una charla presentada en el MARCO por Rogelio Garrido, director de FARO de Vigo, los autores de “Laberintos de la prosperidad” destacaron la relevancia que ha ganado durante la crisis sanitaria el papel del Estado en la economía en todo el mundo y vaticinaron que este aumentará aún más en los próximos años. “El papel del estado es inevitable y necesario, pero también habrá que conducir bien este proceso para evitar autoritarismos y aquí el activismo social juega un papel importante”, afirmó el economista, quien calificó de “gran avance” la aprobación del ingreso mínimo vital. “España es el país europeo donde más está creciendo la pobreza infantil, tras Rumanía, y la pobreza de niños es una afrenta al sentido de decencia de una sociedad”, aseveró Costas.

Sin embargo, se mostró optimista sobre la capacidad de España para alcanzar un consenso que permita superar todos los retos que supone este tiempo de transformaciones para alcanzar una nueva prosperidad. “Una de las sociedades que mejor ha sabido afrontar su futuro es España”, dijo.

Por su parte, Xosé Carlos Arias afirmó que la pandemia no solo ha catapultado el papel del Estado en la economía, sino que ha acelerado los procesos de transformación en los que, por otra parte, las administraciones públicas tienen que tener su papel. En algunos casos, estas transformaciones tendrán un importante coste en determinadas comunidades, como la descarbonización, por ejemplo.

Según el catedrático de la Uvigo, la economía, la política y la sociedad han experimentado “un cambio extraordinario” en los últimos veinte años, y también la visión que se tiene sobre los problemas económicos, no solo sobre el papel de lo público en la economía, sino también sobre el papel de la empresa en la sociedad. Según el experto, este cambio de visión puede posibilitar que el “avance de la transformación económica se haga de forma ordenada”.

También puso el foco en la revalorización de la sanidad pública como consecuencia directa del impacto de la pandemia. “Ahora tiende a verse la salud pública, que es un componente fundamental del estado de bienestar, como algo parecido a la educación. Nadie discutía que sin invertir en educación no hay crecimiento sostenible. La pandemia ha hecho ver que sin inversión en sanidad pública, tampoco”, explicó el economista, que aseguró que tenemos delante de nosotros una realidad compleja cuya transformación es “irreversible e imparable”.

Un nuevo pacto social y la reconstrucción de la idea de comunidad para salvar la democracia

Antón Costas y Xosé Carlos Arias son coautores de “La torre de la arrogancia” (2012) y “La nueva piel del capitalismo” (2016), publicadas también por Galaxia Guttenberg. En esta nueva obra, analizan la complejidad de la dinámica de cambios múltiples –destacan la llamada doble transición: tecnológica y medioambiental; la ruptura de la globalización, y las encrucijadas políticas asociadas al malestar sosial– y pretender tejer un hilo, un nuevo contrato social, para una economía digital y verde, y decididamente inclusiva, un término este último en el que ya ahondaban en su anterior libro. Según el filósofo y escritor español Josep Ramoneda, que prologa el libro, Costas y Arias sitúan el momento determinante en la crisis de 2008 y ven la la crisis sanitaria del COVID como una oportunidad de abandonar los atajos del capitalismo financiero y retomar el camino de una democracia con futuro, para lo que es necesario prolongar “la nueva conversación pública” que ha abierto la pandemia. Arias y Costas ven en la brecha de las desigualdades económicas y digitales y en la cuestión ecológica los dos factores determinantes que podrían favorecer la reconstrucción democrática antes de caer en la espiral del autoritarismo. Para ello, proponen dos cosas: un nuevo pacto social y una reconstrucción de la idea de comunidad.