Alemania y Francia ofrecen contratos a los médicos por más del doble de salario

Si algo ha puesto de relieve la pandemia de coronavirus es que faltan médicos y enfermeros para trabajar en hospitales y centros de salud. La carencia de profesionales sanitarios es un mal que afecta a toda España y a toda Europa. La demanda supera a la oferta desde hace años y con la pandemia se ha recrudecido la guerra entre países para tratar de captar a profesionales dispuestos a trabajar. Las ofertan son cada vez más tentadoras, con salarios que llegan a más del doble del sueldo de un profesional en España y con otros incentivos, como ayudas por hijos o el pago del alquiler durante los primeros meses.

En el portal de la Unión Europea para la movilidad laboral, Eures, en estos momentos hay 87.000 ofertas laborales en busca de médicos y enfermeros. Alemania y Francia encabezan el ranking de países que más necesidad tienen de incorporar profesionales a sus hospitales. Durante la pandemia, el número de ofertas se ha multiplicado, al tiempo que se han hecho más atractivas. Como ejemplo, basta hacer un repaso la bolsa de empleo del Colegio de Médicos de Alicante. Entre las ofertas para marcharse al extranjero destaca la de un centro médico de Francia que buscan oftalmólogos. La retribución bruta anual es de 229.000 euros, con posibilidad de aumentar si el médico desea operar. Se ofrece además ayuda económica para el alojamiento durante el primer mes y facilidades para aprender el idioma. En la Comunidad Valenciana el sueldo de un médico de unos 40 años con plaza en propiedad y que realiza guardias ronda los 74.300 euros, según los datos del Sindicato Médico.

Otro ejemplo. Una empresa especializada en la selección se personal sanitario busca médicos de familia para trabajar en Irlanda. El sueldo llega a los 140.000 euros brutos al año. Se ofrece un contrato inicial de un año y se precisa que los médicos disponen de 15 minutos para ver a cada paciente. En la provincia de Alicante, los médicos tienen agendas tan llenas que sólo pueden destinar cinco minutos a cada paciente. Un hospital de Suecia necesita incorporar a psiquiatras infantiles, para lo que se ofrece un salario inicial de 5.800 euros, ampliable a 6.400 a los cuatro años, con compensaciones aparte por hacer guardias o trabajar los fines de semana. En este caso también se dan facilidades para aprender el idioma antes de viajar.

En el último lustro se han marchado de la provincia más de 500 médicos de Alicante para buscarse la vida en otros países. Todos los sindicatos coinciden en señalar que ya no es tanto el salario que se paga de más al otro lado de los Pirineos, sino la estabilidad laboral que se encuentra. "Hay que respetar las guardias para que no tengan que hacer demás por cubrir la falta de compañeros, que los médicos de familia no tengan que irse a las 5 de la tarde porque no dan abasto o que no estar usando tu propio coche para los avisos", señala Fernando García, portavoz de Sanidad del sindicato CSIF.

Uno de los grandes males del sistema es la enorme temporalidad. Rosa Atiénzar, secretaria general de la Federación de Sanidad de CCOO, recuerda que la Sindicatura de Cuentas ha cifrado esta temporalidad en un 60% del total de puestos sanitarios, mientras las ofertas públicas de empleo tardan años en resolverse, lo que agrava el problema. "Es una barbaridad. ¿Qué podemos esperar de los médicos que terminan el MIR si lo que les ofrecemos al acabar su formación son contratos de guardia o de un día? Cuando tienen otra oferta se marchan porque todo el mundo tiene derecho a tener un proyecto vital. Si queremos retener el talento hay que ser competitivos, apostar por la estabilidad y mejorar las condiciones".

Con la pandemia de Covid no ha hecho más que disparar la demanda de médicos en España por parte de otros países. "El número de ofertas que llegan al sindicato para marcharse a trabajar fuera ha aumentado un 50% en este año y medio", explica Víctor Pedrera, secretario general del Sindicato Médico en la Comunidad Valenciana. Además de países europeos, los anuncios llegan de Emiratos Árabes y otros países del entorno "buscando a especialistas quirúrgicos, como oftalmólogos o cirujanos". En el mes de mayo es cuando más ofertas llegan, "porque saben que es la época del año en la que los médicos de familia terminan su formación y pueden estar dispuestos a marcharse". Pedrera destaca que esta situación también propicia que haya médicos que aprovechen los vuelos a bajo coste que conectan Alicante con numerosas ciudades europeas para trabajar los fines de semana en hospitales extranjeros y así aumentar sus ingresos sin necesidad de emigrar.

La fuga de profesionales que sufre España está provocando que en estos momentos sea muy complicado encontrar médicos dispuestos a trabajar en determinadas especialidades. Las que tienen una situación más crítica son Medicina de Familia, Anestesia, Cirugía o Traumatología.

Los sindicatos también ponen el acento en la enorme inversión pública necesaria para formar a un médico o a un enfermero para que después se marche al extranjero. "Destinamos mucho dinero y tiempo para conseguir formar a profesionales sanitarios de todas las categorías, pero no se les pone en valor aquí y se les expulsa a otros mercados internacionales o al privado", lamenta Atiénzar.