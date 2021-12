Unha total transformación urbana, unha aposta pola mobilidade, unha efervescencia cultural que contribúe decisivamente a transformar a cidade, unha folla de ruta da administración local e un sector creativo que xera perto de 2.200 postos de traballo. Pontevedra exhibiu onte o seu músculo cultural no debate convocado polo Club FARO e, en paralelo, apuntou aos retos de futuro, como incorporar as potencialidades das novas xeracións, crear novas sinerxias e oportunidades de emprego e chegar a todos os públicos.

O director do Museo e anfitrión, Xosé Manuel Rey, abriu o turno de intervencións do encontro “A cultura na reformulación das cidades”, no que exerceu de moderadora a xornalista do diario decano Ana López e no que tamén participaron Pedro Figueroa, director do Grupo de Investigación Crea G4+, e Carme Fouces, concelleira de Cultura de Pontevedra.

Con eles, déronse cita entre o público no Edificio Castelao voceiros de distintas institucións ligadas á cultura como a Universidade de Vigo e a Fundación Filgueira, representada polo seu presidente, Fernando Filgueira. Tamén colectivos de recente creación e que se propoñen trasladar a oferta da cidade a distintos públicos, como De vella a bella, pensado para os maiores de 60, encabezado pola profesora Ana Santos; especialistas coma o economista Xulio Pardellas, ou cargos públicos, á cabeza o vicepresidente da Deputación, César Mosquera.

Os relatores abordaron dende distintas posicións a forte aposta cultural da cidade, que Pedro Figueroa estimou nunha inversión anual de 15 millóns se se engaden ás administracións (só o Concello e a Deputación suman máis de 10 millós adicados a orzamentos culturais) as fundacions e empresas privadas.

Son programacións por momentos inabarcábeis, como subliñaron os relatores e tamén participantes do público, que demandaron ás administracións un esforzo conxunto por facer chegar este amplo abano de actividades aos públicos destinatarios.

Carme Fouces incidiu en que o bo momento cultural da cidade (con 80 empresas no sector que facturan perto de 157 millóns) “é froito dun plan” baseado en partir da realidade, “creer nas nosas formas”, potenciar a autestima, crer no futuro e “facer do Concello una catalizador de sinerxias”, ademáis de promover a participación social.

Hoxe Pontevedra podería, como lembrou a concelleira de Cultura, “sentar á metade da súa poboacion simultáneamente en butacas para asistir a espectáculos”. Amais, programa “máis de 300 actividades con asociacións e grupos socioculturais”. Este traballo desenvolveuse “da man da efervescencia cultural”, lembrou, e de transformación da cidade.

César Mosquera afondou no turno de preguntas en que se tomaron decisións estratéxicas como estender as sedes culturais nunha rede capilar para que “a actividade chegue a todos os centros e barrios”, ou manter a centralidade do Museo. Tamén incidiu en que algunhas liñas de traballo como os continentes culturais de gran potencia “poden ser contraproducentes”, xerar distorsións na conformación urbana e seren finalmente “lumes fatuos que venden moito pero que non son o modelo polo que apostamos”.

O orzamento do Museo medrará no 2022 ata os 7,7 millóns de euros

O de Pontevedra é o segundo museo de Galicia, tras Gaiás, en orzamento cultural, 6 millóns que medrarán ata os 7,7 o vindeiro ano, segundo as cifras que avanzou Xosé Manuel Rey. Subliñou que os museos son “elementos capitais” no fortalecemento das cidades e que teñen mudado “a súa visión e misión”, pasando de contenedores para “musas a ágoras participativos” , fortemente imbricados na súa realidade, unha tipoloxía de “museo social” á que avanzan nestes momentos as principais institucións do mundo. Para elo introducen cambios “centrados nas persoas”, matizou Rey, co horizonte de seren “máis inclusivos e diversos”, representando a pluralidade social e “incorporando puntos de vista diferentes” . Queren ser tamén xeradores de “vinculos e afectos,” capaces de “crear e seren transformadores”.

Todos os ollos, en Santa Clara, “que con seguridade será público”

A cultura daba onte por feito que o convento de Santa Clara, tras da “negociación heroica” á que se referiu a concelleira de Cultura, convertirase na nova sede do Museo, extremo que o vicepresidente provincial non quixo confirmar ata os estudios técnicos que proben as potencialidades do cenobio como futuro contenedor cultural. “A compra foi para o público, para a xente”, lembrou Fouces “o Concello puxo esa xoia no ámbito público, a disposición de todos”. Para o futuro? “Será un segundo capítulo aínda máis exitoso”, sinalou. O único que está garantido é que “con seguridade, será público”.

Coa análise da folla de ruta do sector e do Museo, o debate tamén incluiu numerosos retos, coma o de “explotar a mina” , en palabras de Pedro Figueroa, que supoñen os 6.400 alumnos que se forman en Pontevedra en titulacións ligadas á cultura, varias de elas únicas en Galicia. Voces do público tamén demandaron “darlle importancia ao colectivo universitario unha vez que rematan os seus estudios”, cun entorno presionalizante que implique a creación de “espacios seguros” para que estes colectivos xeren sinerxias.