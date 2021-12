Los ciberdelincuentes lo han vuelto a hacer y de nuevo, suplantando la identidad de un banco. Se han hecho pasar por CaixaBank para enviar un mensaje a sus clientes con la excusa de que han detectado "un intento de acceso sospechoso en su cuenta" y que "por seguridad" el cliente debe proceder a verificar sus datos. En este SMS se inserta un enlace para que los destinatarios hagan clic y redirigirlos a una web fraudulenta.

Por este motivo, la Policía Nacional ha lanzado un aviso a través de su cuenta de Twitter para advertir a los posibles receptores del mensaje. “¡¡Que no!! Que el banco no te informa de problemas en tu cuenta #online a través de sms. Es #phishing. No pinches en enlaces de procedencia desconocida" informan.

El objetivo del phishing es robar información personal y confidencial de la víctima, como las credenciales necesarias para acceder a su banca online o números de tarjeta de crédito. Para hacerse con los datos necesarios, los delincuentes se hacen pasar por una entidad de confianza y piden al usuario que se descargue un archivo o haga clic en un enlace hackeado.

Este no ha sido el único intento de estafa que se ha producido en la última semana. De hecho, la Policía Nacional llevan unos días lanzando avisos sobre varios mensajes que están circulando por teléfonos móviles. En uno de sus tuits, alertaban de un mensajes que se hacía pasar por Correos Express en el que informaba de una supuesta “entrega fallida”. El otro informaba sobre un mensaje de WhatsApp, que ofrece a las víctimas 393.000 euros.

En ambos casos se trata de estafas que emplean el método del pishing.

¿Qué hacer si recibimos un mensaje de este tipo?

El primer paso si recibes este tipo de mensaje es eliminarlo de tu bandeja de entrada y no abrir ningún tipo de archivo adjunto, tal y como explican desde la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI). En este sentido, los expertos en ciberseguridad recomiendan mantener los dispositivos actualizados y protegidos con antivirus, así como realizar copias de seguridad de forma frecuente.