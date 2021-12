O resón dunha época terrible

O 5 de agosto de 1936, Isabel Ríos, veciña de Curtis, afiliada do Partido Comunista e funcionaria de Facenda, saltaba pola xanela da súa casa de pedra acompañada polo seu home, o doutor Calvelo. Moi preto, no monte, foron apresados polos gardas civís tras dispararlle a ela. “É terrible isto de andar á caza da xente”, díxolles un.

Horas despois alguén lles preguntaría se querían que os levaran a A Coruña ou a Santiago. Tras varias dúbidas, elixiron Compostela. “Alguén nos dixo, tempo despois, que, grazas a iso, salvaramos a vida, pois na Coruña sacrificaban os detidos antes de entrar na cidade”, rememorou décadas despois a propia Isabel Ríos no libro “Testemuño da Guerra Civil” que vén de publicar Galaxia.

A devandita obra comeza con: “Vou escribir esta historia para os meus fillos e os meus netos. Non ten nada de particular, polo que a min se refire, pero é a historia de miles e miles de españois aos que nos tocou vivir unha época terrible”. Esas frases escribiunas aos 78 anos de idade tras unha vida marcada polas represalias do franquismo.

A pesar da loita continua desta supervivente, na recta final da súa vida admitía que, se escribía, era porque pensaba que lle podería axudar “a comprender un pouco a miña propia vida ou polo menos a liberarme desta idea de fracaso que empeza a molestarme”.

Para entender mellor esta frase, preguntamos ao seu fillo Manuel Calvelo Ríos, que vive en Chile: “Fixo o que puido e lamentaba que moitos máis quedaran no camiño e outros se deran a volta á camisa, autodenominándose conversos en vez de renegados”.

Calvelo explica que “estaba decepcionada con aqueles que facían do seu cargo unha prebenda persoal, dos que responsabilizaban de todos os desastres sociais aos dereitistas pero se negaban a analizar os erros da esquerda para afrontalos. Estaba decepcionada dos que ‘deificaban’ a un dirixente para logo botalo ao lixo sen analizar os mediocres que o elevaran e que eran os primeiros en satanizalo. Non estaba decepcionada dos franquistas xa que eran coherentes co seu odio ao cambio, á democracia. Simplemente considerábaos mal educados, egoístas ademais de criminais”.

Na obra, podemos apreciar como moitos dos personaxes (reais) viraron a camisa tralo alzamento, con testemuñas mesmo falsas para incriminar a seu home e castigalo sen esperanza á pena de morte da que ela si se puido librar inda que estivo no cárcere dende o verán de 1936 ata marzo de 1943 en Galicia e País Vasco.

Pero o libro tamén nos axuda a comprender mellor ese período histórico. Con el, sabemos que os comicios do 1936 non foron tan doados como nos deron a entender os libros de texto. “Ata o 1936, na nosa vila, os votos repartíanse entre os partidos en proporcións que eran amigablemente acordadas ao facer o escrutinio. Nós os comunistas estabamos dispostos a acabar con ese costume” co fin de “acabar coa manipulación das eleccións”, escribe Isabel Ríos.

Con esta obra (que conta cunha nota limiar de Díaz Pardo, quen lla editou por primeira vez con Edicións do Castro), tamén sabemos que tralo estalido do golpe de estado houbo unha especie de ‘corralito’ elevado á máxima exponencia: “Os capitais gardados nos bancos estaban conxelados e ninguén podía dispoñer dos seus cartos”, escribe Ríos.

O seu fillo Manuel Calvelo Ríos arela que a xente lembre a súa nai –que tamén tivo que fuxir das ditaduras arxentina e chilena para refuxiarse en España 28 anos despois da súa marcha– como “unha muller que sacrificou sempre o pouco que tivo, sobre todo o seu compañeiro [o seu pai, condenado á morte tralo alzamento militar de Franco], pensando nos outros.