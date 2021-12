La Dirección de Salud Pública ha notificado un brote de Covid-19 entre profesionales de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional de Málaga que acudieron hace unos días a una comida de Navidad en un local de Teatinos, que se ha saldado ya con 68 casos positivos, según ha podido saber La Opinión de Málaga, diario que pertenece al mismo grupo que este diario, si bien el hospital afirma que sólo hay 22 casos confirmados.

La mayoría de los profesionales están asintomáticos y sólo algunos presentan un cuadro catarral leve gracias a que todos ellos están vacunados, incluso con la tercera dosis de recuerdo, siguiendo las directrices de las autoridades sanitarias andaluzas.

El brote se detectó tras realizar las diversas pruebas a los sanitarios, que están guardando su preceptiva cuarentena tal y como marca el protocolo.

Según diversas fuentes, a la celebración navideña fueron más de 170 personas de este servicio que en total componen entre 250 y 300 profesionales.

Todos los casos positivos deben permanecer diez días aislados y no deben volver a sus puestos de trabajo hasta que obtengan una nueva PCR con resultado negativo.

Esta situación y el hecho de que el brote se haya detectado en el transcurso del puente de la Constitución ha obligado a desplazar a personal de Urgencias para cubrir las bajas del personal de la UCI, según el delegado sindical de UGT en el Hospital Regional Carlos Bueno, dato que el hospital niega pero no descarta que se produzca "en el momento que sea necesario".

"Esto es algo habitual cuando suceden imprevistos como este y encima en medio de un puente en el que buena parte del personal se ha ido de vacaciones. Durante esta pandemia los profesionales sanitarios han dado el 200% y se han cubierto unos a otros las veces que ha hecho falta sin la menor queja y así lo van a seguir haciendo", explica Carlos Bueno.

Aunque aún no hay notificación de que alguno de esos casos respondan a la nueva variante Ómicron, "el hecho de que haya surgido un brote en torno a una celebración navideña protagonizada por sanitarios nos debería hacer reflexionar sobre la conveniencia de hacer este tipo de celebraciones. Aunque me consta que los asistentes a la celebración tomaron medidas el virus sigue ahí y no se debe bajar la guardia", explica el delegado sindical de UGT en el Hospital Regional.

"Es necesario mantener la distancia, es imprescindible el uso de la mascarilla en el interior y se debe usar en los espacios exteriores donde haya aglomeración de personas. Cada vez se ve más gente sin mascarilla en espacios abiertos, como a las puertas de los colegios o para ver las luces de calle Larios, en situaciones en que la gente está muy junta lo que favorece la transmisión del virus", insiste Carlos Bueno.

El hecho de que buena parte de la población esté vacunada está favoreciendo que los efectos del virus sean leves, al contrario de lo que está ocurriendo en otros países europeos en estos momentos. "En la UCI del Regional ahora mismo tenemos siete pacientes Covid y en las plantas de hospitalización hay 14 personas ingresadas por el virus gracias a la vacuna pero no podemos bajar la guardia porque el virus sigue ahí y no se para ante nadie", explica el sindicalista quien afirma que "no se debe criminalizar a los profesionales sanitarios porque esto mismo le puede pasar a cualquiera. Lo que hay que hacer es tomar las medidas para que no vuelva a pasar", afirma.