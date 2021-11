Juanma Bajo Ulloa siempre ha sido un tipo polémico. Quizá su intención no sea la de polemizar, pero tampoco busca agradar a cualquier coste; y eso, en los tiempos que corren, puede ser sinónimo de rebeldía. Se podrían poner casi tantos ejemplos como entradas tiene su filmografía, jalonada con cintas de culto como Alas de mariposa (1991), Airbag (1997) o su proyecto cinematográfico más reciente, Baby (2020), que, si no ha entrado ya en esa categoría, denle tiempo... En este filme, el realizador vasco narra la historia de una joven drogadicta que da a luz en medio de una de sus crisis. Incapaz de ocuparse del bebé, lo vende a una matrona dedicada al tráfico de niños. “El cine no es literatura ni teatro filmado”, advierte Bajo Ulloa, que asegura que sus trabajos buscan alejarse lo más posible del texto, como en Baby, en la que no hay diálogos.

–Revisando sus últimas intervenciones, habla mucho del amor; reivindica el amor. Pero no tanto el amor romántico como el tener pasión por algo (el cine, en este caso). ¿Estamos perdiendo nuestra capacidad de amar?

–El ser humano necesita de un equilibrio entre lo racional, lo emocional y lo espiritual, pero, actualmente, espacios que deberían pertenecer al ámbito emocional y visceral, como la cultura y el arte, son ocupados por lo puramente mental. Y otros que deberían sustentarse en lo racional, como la política, son grotescamente invadidos por la emoción más pueril. En cuanto a lo espiritual, tras el descalabro del catolicismo, la más fanática ideología ha ocupado su espacio imponiendo un nuevo dogma. Todo va quedando por tanto desposeído de verdadero equilibrio y, por ende, del amor sincero que lo debe sustentar.

–Hablando de amor, Juanma Bajo Ulloa (su cine, más bien) tiene una importante legión de adoradores, pero también de detractores (y estos suelen ser bastante contundentes...). Lleva ya unos cuantos años teniendo que lidiar con ello, ¿es verdad eso de que lo importante es que hablen de ti, aunque sea mal, o las críticas duelen?

–Antes que un narrador soy un observador, me interesa la comprensión del individuo y su entorno, no su juicio. En un comentario descalificador o destructivo hay mucha más información sobre su autor que sobre aquello que pretende desacreditar. Algunas personas crecen solo en base a lo que destruyen, y también me interesa su conflicto.

–Se lo preguntaba, sobre todo, porque imagino que usted es de los que se vuelca en cuerpo y alma con sus proyectos. “La pasión es el mínimo exigible”, decían en una canción Berri Txarrak. ¿Está de acuerdo?

–Lo estoy. La creación artística admite muchas razones y orígenes, pero la pasión es lo único que hace soportable la aspereza del camino.

–Su última película, Baby –que, por cierto, ha obtenido muy buenas críticas en general–, ha llamado mucho la atención por la ausencia de diálogos. Desde luego, no es una apuesta sencilla. ¿Le preocupa más tener un público implicado –pasional, permítame que insista– que alcanzar grandes cifras de audiencia?

–Tener grandes cifras de audiencia me parece estupendo, pero que al llegar a casa los espectadores ya no recuerden lo que han visto me suena más penoso... Hay cine para no pensar y hay cine para reflexionar, y Baby es un espejo que refleja lo que cada uno llevamos dentro. Como decía Voltaire, “la única manera de vernos a nosotros mismos, es en el reflejo de los ojos del prójimo”.

–Por cierto, ya había experimentado con la ausencia de diálogos (aunque sea de manera temporal) en algunas de sus películas: en La madre muerta, el personaje de Ana Álvarez no habla en toda la película, y en Frágil hay un largo periodo de tiempo en el que tampoco hay diálogos. ¿Llevaba tiempo pensando en hacer un filme como Baby? Si es así, ¿por qué ahora?, ¿qué pretende con esta apuesta a nivel formal?

–No sé por qué hago lo que hago... De algún modo, hago lo que hago porque no puedo evitarlo. Hasta hace poco no recordaba que en cierta ocasión dije que mi película perfecta sería una sin diálogos... Y, efectivamente, de un modo inconsciente, en otras películas ya había evitado en lo posible los textos. El cine no es literatura, ni teatro filmado, posee sus propias herramientas narrativas, pero, muchas veces, los autores usan los diálogos por inseguridad sobre su propia narración. Baby es por eso un alegato a favor del espectador que ama el cine.

–Por cosas como esta (y por no huir de la política o la crítica social), muchas veces se ha tildado su trabajo (o a usted mismo) como ‘provocador’...

–Cuando provocar es tan fácil como lo es hoy día, es que algo no va bien. Cuando disentir del pensamiento único es motivo de linchamiento público, es que la dictadura más encubierta se ha instalado en la sociedad.

–Se ha hablado mucho con Baby de que es una “vuelta” a sus orígenes como cineasta, especialmente tras Rey Gitano y lo que esta recordaba (en tono y estilo) a uno de sus filmes más icónicos, Airbag. Parece evidente que el drama siempre va a estar mejor valorado que la comedia, ¿por qué cree que es así?

–Bueno, no puedo ‘volver’ porque no me he ido nunca. Desde el comienzo he tratado de observar, comprender y retratar el alma humana con sus miserias y virtudes. Baby es un filme de suspense que contiene el drama de la vida y la muerte y, como observador, no puedo imaginar un asunto más relevante. Pero es verdad que tal vez algunos valoren más esa ‘gravedad’ que el humor. A esa gente les diría: “Vamos a llevarnos bien o van a haber hondonadas de hostias” [frase extraída de la película Airbag].

–Pero... ¿hay dos Juanma Bajo Ulloa (el intimista y el de la comedia gamberra) o lo que ocurre es que nos gusta compartimentarlo y etiquetarlo todo?

–Es que comedia y tragedia son las dos caras del alma humana, y así se ha comprendido desde los tiempos clásicos, simbolizado en las máscaras teatrales griegas. Yo me reconozco en ambos extremos. Pero sí, os gusta etiquetarlo todo, es la forma más sencilla de vender productos…