Aunque la masturbación masculina está completamente normalizada (de hecho, mucho más que la femenina) todavía no es muy habitual escuchar a hombres hablar de los juguetes sexuales que les gusta (o les gustaría) usar para disfrutar todavía más de su cuerpo. ¿Por qué no lo hacen? Este mes se ha celebrado el Día de los Solteros y creemos que no hay mejor momento para derribar prejuicios y descubrir todo lo que estos productos pueden hacer por el placer masculino.

Los beneficios de la masturbación masculina El autoerotismo empieza por el conocimiento de uno mismo. La masturbación permite aprender a conocer el placer propio y es la manera más básica para tratar la eyaculación precoz. La masturbación provoca provoca la secreción de endorfinas que favorecen la relajación, reducen el estrés y ayudan a dormir mejor. Además, reduce las probabilidades de desarrollar cáncer de próstata. Al masturbarse más a menudo, el líquido seminal queda retenido durante menos tiempo en la glándula. Por otro lado, la eyaculación previene al hombre de acumular sustancias cancerígenas en el glande. Masturbación en tiempos de confinamiento Más del 18% de los hombres se masturba a diario y el 21% lo hace dos veces por semana. El largo periodo de confinamiento y la disminución de las interacciones sociales ha hecho que cambien muchas de nuestras formas de relacionarnos con los demás y con nosotros mismos. Ellos disfrutan con LELO Loki Wave, el primer vibrador masculino que les acaricia por dentro. | LELO Uno de cada tres hombres asegura haber aumentado su frecuencia de masturbación tras la pandemia, cifra que alcanza el 50% entre los encuestados de 16 a 29 años. Y es que cada vez son más los hombres interesados en aprender a masturbarse mejor y disfrutar de una actividad cargada de beneficios tanto a nivel físico como mental. ¿Sabes cómo masturbarte para sentir mayor placer? Con el control eyaculatorio el hombre puede decidir el momento en el que quiere eyacular mientras mantiene una relación sexual, alargando y aumentando así su propio placer y el de su pareja. Y es que el autoconocimiento que proporciona la masturbación aumenta el deseo sexual y es una de las claves del éxito de la intimidad en pareja. ¿Sabías que la mejor forma de lograrlo y mejorar en seguridad y autoestima es la masturbación con juguetes eróticos? Sean cuales sean sus gustos y orientación, LELO tiene un producto adecuado para cada hombre. Solo hay que entrar en su web, liberar la mente… ¡y animarse a probar! LELO F1S ™ V2, el masturbador masculino definitivo, es, por ejemplo, una opción segura. Tiene una funda suave y flexible para una amplia gama de formas y tamaños y el doble de resistencia. En lugar de ofrecer vibraciones estándar que simplemente acarician las terminaciones nerviosas de la superficie de la piel, uno de sus motores emite unas potentes ondas sónicas que penetran en profundidad en el pene, ofreciendo un gran placer desde todas las direcciones a la vez. Este dispositivo, disponible ahora con un gran descuento, usa la tecnología Cruise Control y cuenta con diez sensores altamente sensibles para valorar el rendimiento y conseguir en cada uso la máxima satisfacción. Bottoming, el auténtico placer sexual está en la masturbación anal ¿Sabías que la estimulación de la próstata puede aumentar el tamaño y la intensidad del clímax masculino en un 33%? Pese a lo que muchos piensan, la masturbación anal o bottoming no tiene que ver con la condición sexual, cualquiera con la mente abierta y que quiera alcanzar un orgasmo increíble puede disfrutar de ello. Solo hay que estar muy muy relajado, lubricarse adecuadamente (ya que el ano no produce ningún tipo de lubricación) y dejarse acompañar por alguno de los mejores juguetes sexuales que LELO pone a tu alcance. LELO HUGO ™, vibrador anal y masajeador de próstata. | MATTHEW ALAND LELO HUGO ™ es un vibrador anal y masajeador de próstata a control remoto que puedes adquirir ahora con descuentos en la web de LELO. Con dos potentes motores en la base y la punta, proporciona un placer total para alcanzar el orgasmo más explosivo sin necesidad de usar las manos. Para los expertos en sexo que tienen claro lo que les gusta, LELO Loki Wave es el primer vibrador masculino que te acaricia por dentro y ofrece placer inmediato con una penetración más profunda. Gracias a su innovadora tecnología WaveMotion y sus 10 niveles de vibración, este estimulador de próstata totalmente sumergible se balancea masajeando simultáneamente la próstata y el perineo para llevar a la cima de su placer a los más valientes. A ellos también les gusta jugar… si es en pareja ¡todavía mejor! Los hombres desprejuiciados a los que les gusta explorar en compañía y compartir su placer no pueden dejar de probar LELO TOR ™ 2, el anillo vibrador para parejas más potente del mundo. LELO TOR ™ 2, el anillo vibrador para parejas. | LELO Este juguete está pensado para intensificar sensaciones y lograr un coito más firme y duradero. Su diseño de silicona suave y elástico se adapta con facilidad a todos los tamaños de pene. Consíguelo ahora con grandes descuentos y explora junto a tu pareja sus 6 modos de vibración para que siempre encontréis el ritmo ideal, incluso durante la penetración. Para gustos los colores y en LELO los tienen todos, ¡es hora de aprovechar y tomarse en serio el placer propio!