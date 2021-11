El Club FARO inicia el próximo miércoles, día 1, su programación de diciembre. Las conferencias-coloquio se celebrarán a las 8 de la tarde en el MARCO (C/ Príncipe, 54, Vigo), salvo el acto del jueves 9, que tendrá lugar en el Museo de Pontevedra (Rúa Padre Amoedo Carballo, 3, Pontevedra); el del martes 14, en el Instituto de Estudios Miñoráns (IEM) (Av. Campo da Feira, 10, Gondomar); y el del jueves 16, que se celebrará en el Centro Goianés (Avenida Ordóñez, 34, Tomiño). La entrada es libre hasta completar aforo, que será de 120 personas en el MARCO (75 en Pontevedra y en Tomiño y 40 en Gondomar).

De “Cómo y por qué internet nos cambió la vida” hablará José Luis Orihuela, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, que propondrá respuestas a esta y otras preguntas: ¿Qué nos hicieron los móviles, la televisión por internet, los blogs y Twitter? ¿Cómo cambiaron los medios y los modos de comunicación con la irrupción de las redes sociales? ¿Cómo aprender, enseñar y trabajar en un mundo hiperconectado?

El reconocido periodista y poeta Antonio Lucas relatará “La vida a bordo de un pesquero gallego en el caladero de Gran Sol”. En su primera novela, “Buena mar”, Lucas se embarca, de manera literal, en un arrastrero gallego de los que faena en las terribles aguas del caladero de Gran Sol, uno de los más peligrosos del mundo, conviviendo con marineros que pasan su existencia en alta mar, aislados durante meses e invisibles para casi todos.

“A cultura na reformulación das cidades” es el título de la conferencia-coloquio en la que intervendrán Xosé Manuel Rey (director del Museo de Pontevedra); Pedro Figueroa (director del Grupo de Investigación Crea G4+ Desenvolvemento estratéxico de la UVigo); y Carmen Fouces (concelleira de Cultura en Pontevedra). Se hablará, entre otras cuestiones, de la importancia de programar a pequeña escala y no solo a través de grandes eventos para apostar por la dinamización social.

¿Qué es la nueva prosperidad? ¿Cómo funcionará en el futuro la doble transición tecnológica y medioambiental? ¿Qué sucederá con la globalización? Esta y otras preguntas serán abordadas por Antón Costas, catedrático de Política Económica en la UB; presidente del Consejo Económico y Social; consejero de Estado; y Xosé Carlos Arias, catedrático de Política Económica en la UVigo, en la conferencia “Laberintos de la prosperidad (¿Hacia una nueva Gran Transformación?)”.

Fran Yáñez, experto en tecnología 4.0; ingeniero; directivo y divulgador, nos ayudará a comprender “Cómo la tecnología cambiará nuestro mundo (Economía, salud, educación y más)”, qué se esconde detrás de las tecnologías más disruptivas, y cómo estas tecnologías van a generar infinidad de oportunidades, pero también nuevos riesgos y amenazas.

La Deputación de Pontevedra, profundamente comprometida con el deporte de la provincia, promueve la práctica deportiva sostenible, inclusiva e igualitaria como uno de sus ejes fundamentales de actuación. De esto hablarán Susana Alonso, ciclista, y Bernabé Costas, jugador de baloncesto en silla de ruedas, que transmitirán su “Paixón polo deporte”.

Antonio Pampliega, periodista especializado en conflictos bélicos y crisis humanitarias, describirá “La cruda realidad de las mujeres afganas bajo el régimen talibán”. Mujeres que ha conocido de primera mano y a cuyas vivencias Pampliega, que estuvo secuestrado por Al Qaeda en Siria durante 10 meses, quiere dar voz.

“O doble impacto económico do COVID na fronteira do Río Miño” será analizado por Uxío Benítez, deputado de Cooperación Transfronteiriza y vicedirector del AECT Río Minho; Francisco Xavier Martínez Cobas, profesor de la UVigo y autor del “Estudo de impacto económico do peche da pandemia no territorio transfronteirizo do Miño”; y Cecilia Puga, trabajadora transfronteriza afectada por el cierre de la frontera.

Por último, en su conferencia titulada “Sin miedo (Claves para superar la ansiedad, las obsesiones, la hipocondría y cualquier temor irracional)”, el psicólogo Rafael Santandreu aportará cuatro pasos claros y concisos que asegura que nos permitirán superar completamente hasta los miedos más agudos: ataques de