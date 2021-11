La Xunta de Galicia asegura que está dispuesta para la vacunación de los menores de entre 5 y 11 años en la vacaciones de Navidad si se aprueba en España, tras ser autorizada por autorizada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), y si dispone de nuevos viales para vacunar a los más pequeños.

Así lo ha explicado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tras conocer que la EMA ha dado luz verde a esta vacunación contra el COVID. "Si finalmente esto se confirma y se traduce en una decisión por parte del Gobierno de España, lo único que necesitamos son vacunas", ha afirmado, al tiempo que se ha mostrado partidario de cumplir las recomendaciones del organismos europeo y ha instado a establecer un protocolo en el Consejo Interterritorial de Salud.

En Galicia, 153.762 menores se podrán beneficiar de esta vacuna. Los menores de 12 años son actualmente el grupo de edad con más incidencia de COVID a 14 días: en concreto 198,93 casos por 100.000 habitantes, frente a la media gallega de 120,70. Aún así, es una cifra menor a la española, donde la incidencia de los niños hasta 11 años suma 233 casos por 100.000 habitantes.

Tercera dosis

La Xunta prevé terminar la administración de la tercera dosis de la vacuna de todas las personas de entre 60 y 69 años y colectivos prioritarios antes de finalizar este año, con lo que quedarán vacunados al completo un total de 500.000 gallegos, ha explicado el presidente autonómico.

Esta vacunación de refuerzo para las personas entre 70 y 79 años acabará este mismo mes y se iniciará la del tramo de 60 a 69 años y del personal sanitario, aprobada esta semana por la Comisión de Salud Pública, al tiempo que se terminará la segunda para quienes solo recibieron la monodosis de Janssen.

Además, ha dicho que si Galicia pudiera disponer de vacunas para los más pequeños durante la Navidad "tendría a todos los niños vacunados en vacaciones", con lo que se compatibilizaría la administración de esta primera dosis con la de refuerzo a los mayores de 60 años. De lo contrario, habrá que realizar esta vacunación de los menores con el reinicio del curso escolar, tras las fiestas navideñas.

"Preocupación" ante el incremento de contagios

Núñez Feijóo ha alertado de que no hay que bajar la guardia porque el virus sigue actuando y España se enfrenta a una "sexta ola, la quinta en Galicia", ya que la cuarta, tras Semana Santa, fue exigua en la comunidad, y ha advertido de que hay que tomar medidas.

Su resumen de la situación epidemiológica actual en la comunidad, que ha sobrepasado los 500 contagios diarios, es de "preocupación" ante el incremento de contagios, pero "tranquilidad" porque la tensión hospitalaria se mantiene controlada pese a la escalada de nuevos casos.

Por eso, ha instado a "activar la cautela" en el comportamiento tanto individual como colectivo ante la llegada de las fechas navideñas porque aunque la vacunación generalizada de la población da un "colchón de seguridad", Galicia no está libre de tener "los mismos problemas" que otros países de la UE que han endurecido las medidas ante la covid-19.

En todo caso, la Xunta no se plantea "en este momento" volver a activar el estado de emergencia sanitaria que levantó en octubre, tras 19 meses en vigor, ha dicho Núñez Feijóo, quien no se ha atrevido a aventurar si la situación "va a empeorar o no", aunque no prevé "en ningún caso" un incremento de la presión hospitalaria como en las olas anteriores.

Actualmente, hay una "preocupación especial" por la presión en las UCI de Ourense y por la evolución de los contagios en ciudades como Vigo que podrían "tener problemas en próximas semanas", ha puntualizado el presidente gallego, que ha insistido en pedir "mucha prudencia" para las reuniones y celebraciones de las próximas semanas.

En su intervención ha lamentado que las comunidades sigan en "un laberinto legal" por la "negativa" del Gobierno central a legislar sobre el certificado COVID, para el que la Xunta ya ha pedido autorización esta misma mañana al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para ampliar su uso y reclamar este requisito en el acceso a los locales de hostelería.

La previsión de la Xunta es que el alto tribunal gallego pueda tener una respuesta a finales de la semana que viene o principios de la siguiente, con lo que esta medida ya quedaría implantada para las celebraciones navideñas.

En la actualidad esta medida ya está autorizada y en vigor en el ocio nocturno, en los albergues públicos que quieran poner a disposición el 100 % de las plazas y para las visitas a los hospitales.

Pese a la advertencias y los llamamientos a la prudencia, Núñez Feijóo ha puesto en valor que Galicia es la comunidad con menos ocupación de camas UCI por COVID y la segunda en hospitalización convencional, y que cuenta con un 93,7 % de la población diana vacunada con la dosis frente menos del 90 % estatal.

Sin embargo, Galicia se sitúa también como la séptima comunidad con más incremento de contagios que se han disparado en la últimas horas con 506 detectados, 128 más que un día antes, lo que lleva el número personas infectadas a 3.573, 405 más.