Antonio Orozco rasga sus cuerdas por Igualarte

Pasan de los 30 años y es ahora cuando están haciendo realidad su sueño de ser estrellas de pop rock. Son los integrantes de Chungo pastel, la banda de la Fundación Igualarte. Con las letras suyas y de sus compañeros de clase, su música y tesón, han logrado fichar a artistas como Antonio Orozco, Silvia Superstar, Dakidarría o Xermán Bugallo para grabar canciones y vídeos que ya han comenzado a sonar en Los 40. Su objetivo, pasarlo bien, realizarse y demostrar que no existe la discapacidad sino las ganas de superación

A las 12.30 horas de ayer jueves, en las instalaciones en Vigo de la Fundación Igualarte, la escuela artística para personas con diversidad funcional, la batería resuena con aplomo haciendo retumbar paredes y suelo. Era la señal del comienzo del ensayo de Chungo Pastel, la banda de pop-rock del centro.

Chungo pastel, el grupo de la Fundación, graba nueve temas y vídeos con el cantante y ocho artistas más para aparcar el estigma de la diversidad funcional

En el local de ensayo, el grupo repasa melodías. Patricia Fernández, a la percusión, reconoce que siempre había “soñado” con ser una estrella de rock y que entre todo el firmamento de bandas y cantantes su preferido es Antonio Orozco, con el que ha logrado grabar un tema recientemente.

A su lado, en la batería, Roi Garrido, explica que “lleva varios años tocando” el instrumento que considera “su vía de escape”, un medio para restar “estrés” en su día a día.

Aparentemente tranquilos, trabajan en la sincronización de una banda de rock, sabedora de que la gran prueba de fuego está cerca: la presentación en directo del proyecto y su primer bolo el próximo mes de diciembre.

Pero esos sueños así como haber grabado con Antonio Orozco, Silvia Superstar, Wöyza o Dakidarría comenzaron a gestarse en esta época oscura de pandemia.

“Yo tengo un taller literario con los chicos. A la vuelta del confinamiento, ellos vinieron muy disparados de lo que habían vivido. Empezamos a hablar de cosas que a ellos les habían movilizado. Salieron infinitos temas. Empezamos a escribir sobre eso. A Jimena, la profesora de música, le pareció interesante. Entonces surgió la pregunta de por qué no empezar a componer canciones de lo que ellos sienten. Salieron infinitos temas y empezaron a escribir”, relata la directora de la Fundación Igualarte, Cristina Lago.

El siguiente paso fue pensar en invitar a músicos profesionales de Vigo para que colaboraran con Chungo Pastel. “Así surgió ‘Somos’ un proyecto tridimensional. Por un lado, están los alumnos que componen; por otro, los artistas que componen melodía y ponen la voz; y por otro, Chungo pastel que musicaliza este conjunto”, añade.

La respuesta de los grupos y solistas fue extraordinaria con el fichaje de Ganjahr Family Inerttes, Xermán Bugallo, Dakidarría, High Paw, Wöyza, Kaixo y Silvia Superstar así como de una estrella de fuera de la ciudad: Antonio Orozco.

“La verdad es que fue encantador. Grabó la canción muy rápido, aquí, en Vigo, y le hizo la entrevista a Eva que fue quien tuvo la idea de la letra. Orozco primero estuvo en el estudio y por la tarde hicimos el videoclip. Pasamos un rato muy divertido”, señala Jimena Maguna la profesora de música y guitarrista de Chungo Pastel.

Maguna detalla que “realmente fue muy fácil todo el proceso. Un día estábamos en casa y a mí se me ocurrió ir conociendo los grupos vigueses. A ellos (sus alumnos), les gusta ver mucho los vídeos musicales y conocer la historia de los grupos y artistas. Comenzaron a decir nombres, como Silvia Superstar. Entonces, empezamos a conectarlo con el trabajo de las letras que estaban haciendo entonces les planteé por qué no pasar eso a canción”. El resultado no puede ser más completo: “Ellos –prosigue– ven su letra que es cantada por un artista conocido. Eso es guay, increíble”.

“Conocer a Orozco, Silvia y a todos los demás me pareció una buenísima idea y un punto de partida para hacer algo diferente con el grupo. Además, son muy buena gente, muy cercanos. Eso te motiva a seguir”, añade el músico Roi Garrido.

Su otra compañera en el grupo, Carmen Gómez, toca el bajo, y se muestra encantada de aprender música.

“Me gusta el bajo porque es más rockero” Carmen Gómez

Para llegar a este proyecto musical, las redes sociales no son la única ventana hacia su música. Tres temas han sido desvelados ya en el Facebook y YouTube.

“Hicimos un Instagram de Chungo Pastel y Salva Ronko, de Los 40 Principales, me pidió que le enviara un mp3 de la primera canción que editamos y ya la puso en la radio”, añade la profesora. “Y sonó detrás de Justin Bieber”, agrega la directora de la escuela.

“Muchas veces, la gente se encierra en el maldito estigma. Piensa que como son personas con diversidad funcional que deben relegarse a espacios concretos y no debería ser así” Directora de la Fundación Igualarte - Cristina Lago

Lago recuerda que “nosotros en el centro ocupacional tenemos varias especialidades y una es música. En ella, hay una formación folk y de música tradicional y otra de pop-rock donde hasta ahora hacían versiones”.

“Lo que queremos –añade– es que tenga un camino como cualquier otro grupuo de música. Estamos creando toda la imagen para la contratación, tenemos nuestro técnico de sonido... para profesionalizarlo para que suene bien y nos puedan llamar a diferentes eventos”.

Respecto a grabar el disco para que los fans lo puedan tener físicamente y no solo oírlo a través de las redes sociales, Jimena respondió que “de momento no lo valoramos. Sí, se pondrá en el Spotify, aunque es probable que más adelante se haga en vinilo; pero por ahora no”, apunta la profesora de música.

Su alumna, Carmen Gómez, defiende con el alma el proyecto: “Así demostramos que lo podemos hacer”. Todo un mensaje en alto para el mundo de una artista que firma la canción “En mis talones”, grabada con Ganjahr Family, y que habla de “una guerra que nos persigue, sin armas pero es poderosa: el COVID”.

Una presentación por todo lo alto en diciembre

La idea ahora es presentar en sociedad el nuevo proyecto de “Chungo Pastel” con sus nueve temas propios. La cita será en el Auditorio de AFundación el próximo mes de diciembre, con la colaboración de parte de los artistas.

Incluso Orozco ha prometido que asistirá aunque hasta llegar el día no se sabrá con certeza si logra encajarlo en su agenda.

Además, se mostrarán retazos de los vídeos grabados y habrá sorpresas para los artistas así como una actuación de Chungo Pastel con un tema inédito.

Por otro lado, el grupo ya se está empezando a cerrar bolos. El primero, el 11 de diciembre en la Fundanción Sales con la asociación No todo el pescado está vendido. Guárdenlo en la agenda, sus temas son realmente buenos.