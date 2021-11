El juez ha decidido que no hay indicios suficientes para procesar a nadie por la muerte del hincha del Deportivo Francisco Javier Romero, Jimmy, porque no cree el testimonio de una testigo que señaló al presunto responsable de la misma, ocurrida el 30 de noviembre de 2014. El Juzgado de Instrucción 20 de Madrid da por agotada de nuevo la investigación después de que la Audiencia Provincial de Madrid le obligara a reabrir la causa para la investigación de la muerte del miembro de la peña Riazor Blues y de las lesiones sufridas por el otro hincha del Deportivo Santiago A.M., que también fue lanzado al río Manzanares durante la pelea con los ultras del Frente Atlético.