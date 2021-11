Galicia seguiría en riesgo bajo de contagio si se actualiza el “semáforo” del coronavirus

Galicia acaba de entrar en riesgo medio de contagio de COVID-19, aunque la posible actualización del “semáforo” que ayer presentó el Ministerio de Sanidad a las comunidades autónomas volvería a colocar al territorio gallego en nivel de riesgo bajo, al situarse en la horquilla entre 50 y 100 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días. En concreto, la incidencia de Galicia se sitúa en 53,26 casos, casi seis puntos más que los 47,82 que marcaba el informe anterior. La reunión de ayer en la sede ministerial terminó sin acuerdo. La Comisión de Salud Pública pidió más tiempo para seguir estudiando este cambio de baremos.

Esta posible modificación en los umbrales epidemiológicos se plantea después de que la alta cobertura vacunal (que en Galicia alcanza ya al 93,6% de la población diana, los mayores de 12 años) permita que a iguales niveles de incidencia acumulada que en otras olas epidémicas se produzcan muchas menos hospitalizaciones y muertes.

En el borrador elaborado por la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta se contempla una mayor flexibilidad en los aforos. Así, en actividades en el interior donde pueda garantizarse un uso continuado de la mascarilla, no se establecerá reducción de aforos en el nivel de riesgo 1 (nivel bajo) y se mantendrán aforos del 75% en nivel 2 y del 50% en niveles 3 y 4. En eventos al aire libre con el público sentado, el aforo podrá ser del 100% en este nivel de riesgo 1, en el que se sitúa Galicia. Si el evento al aire libre se celebra con el público de pie, el aforo máximo sería del 75% –garantizando una superficie útil por cada asistente de 2,25 metros cuadrados– y solo se permitirá el consumo en áreas habilitadas para ello, acotadas y separadas del área destinada al público.

Nuevo semáforo de riesgo COVID NUEVO BAREMO (EN ESTUDIO) NIVEL 4 Incidencia NIVEL 4 RIESGO MUY ALTO 500 NIVEL 3 RIESGO ALTO 475 450 NIVEL 2 RIESGO MEDIO 425 NIVEL 1 RIESGO BAJO 400 NIVEL 3 NIVEL 0 CIRCULACIÓN CONTROLADA (ANTES NUEVA NORMALIDAD) 375 350 325 BAREMO VIGENTE 300 NIVEL 4 275 250 225 Navarra País Vasco NIVEL 3 200 Navarra País Vasco Aragón Baleares Cataluña La Rioja 175 NIVEL 2 GALICIA Aragón Baleares Canarias Cantabria C. y León Cataluña C. Valenciana Extremadura Madrid Melilla Murcia La Rioja 150 GALICIA Canarias Cantabria Castilla La Mancha C. y León C. Valenciana Extremadura Madrid Melilla Murcia 125 100 NIVEL 2 75 NIVEL 1 50 Andalucía Asturias Ceuta NIVEL 1 Andalucía Asturias Ceuta 25 NIVEL 0 NIVEL 0 Simón Espinosa 0 Nuevo semáforo de riesgo COVID NIVEL 4 RIESGO MUY ALTO NUEVO BAREMO (EN ESTUDIO) NIVEL 3 RIESGO ALTO NIVEL 4 Incidencia NIVEL 2 RIESGO MEDIO 500 NIVEL 1 RIESGO BAJO 475 450 NIVEL 0 CIRCULACIÓN CONTROLADA (ANTES NUEVA NORMALIDAD) 425 400 NIVEL 3 375 350 325 BAREMO VIGENTE 300 NIVEL 4 275 Simón Espinosa 250 225 Navarra País Vasco NIVEL 3 200 Navarra País Vasco Aragón Baleares Cataluña La Rioja 175 NIVEL 2 GALICIA Aragón Baleares Canarias Cantabria C. y León Cataluña C. Valenciana Extremadura Madrid Melilla Murcia La Rioja 150 GALICIA Canarias Cantabria Castilla La Mancha C. y León C. Valenciana Extremadura Madrid Melilla Murcia 125 100 NIVEL 2 75 NIVEL 1 50 Andalucía Asturias Ceuta NIVEL 1 Andalucía Asturias Ceuta 25 NIVEL 0 NIVEL 0 0 Nuevo semáforo de riesgo COVID NUEVO BAREMO (EN ESTUDIO) NIVEL 4 Incidencia NIVEL 4 RIESGO MUY ALTO 500 NIVEL 3 RIESGO ALTO 475 450 NIVEL 2 RIESGO MEDIO 425 NIVEL 1 RIESGO BAJO 400 NIVEL 3 NIVEL 0 CIRCULACIÓN CONTROLADA (ANTES NUEVA NORMALIDAD) 375 350 325 BAREMO VIGENTE 300 NIVEL 4 275 250 225 Navarra País Vasco NIVEL 3 200 Navarra País Vasco Aragón Baleares Cataluña La Rioja 175 NIVEL 2 GALICIA Aragón Baleares Canarias Cantabria C. y León Cataluña C. Valenciana Extremadura Madrid Melilla Murcia La Rioja 150 GALICIA Canarias Cantabria Castilla La Mancha C. y León C. Valenciana Extremadura Madrid Melilla Murcia 125 100 NIVEL 2 75 NIVEL 1 50 Andalucía Asturias Ceuta NIVEL 1 Andalucía Asturias Ceuta 25 NIVEL 0 NIVEL 0 0 Simón Espinosa

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, dijo ayer que le parece “razonable” revisar los umbrales de los indicadores de incidencia ante la menor presión hospitalaria gracias a la vacuna. Aseguró que desconocía los términos de la propuesta realizada ayer por el Ministerio de Sanidad a las comunidades autónomas, pero dijo que hay que “adecuar la incidencia del COVID-19 a una disminución de ingresos” hospitalarios. “Antes, en los momentos álgidos de la pandemia, cuando no había vacuna, aproximadamente de cada cien contagiados por COVID, un 8 o 9 por ciento ingresaban en los hospitales y entre un 3 y un 4% ingresaban en uci. Ahora eso no es así”, apuntó el presidente gallego, que sin embargo recomendó “seguir trabajando con mascarilla, con distancia social y con ventilación”.

El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, había adelantado ayer en Vigo que Galicia sería “respetuosa” con el nuevo “marco” en los umbrales de riesgo, ya que la situación actual “no tiene nada que ver” con la de hace un año, cuando no se había administrado ni una dosis de vacuna. Con todo, Rueda expresó la preocupación del Gobierno gallego por la evolución de la epidemia en la comunidad, que encadena una semana con cifras diarias de contagios superiores al centenar. “Preocupados tenemos que estar, primero porque estamos viendo lo que pasa alrededor, en otros países que no están tan lejos. Cuando empezó toda la pandemia pensamos que lo que ocurría en otros lugares aquí no iba a pasar y, efectivamente, vimos después que los efectos aquí también sucedían”, señaló Rueda en Vigo. “Si hubiera que tomar alguna medida pues lógicamente se tomaría”, advirtió el número 2 de la Xunta.

En este sentido, citó la petición de autorización al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para exigir el certificado COVID en los hospitales. “Si eso añade más seguridad no debería molestar a nadie”, dijo Rueda, que abogó por “mantener los aforos y las condiciones vigentes” en la hostelería “por lo menos durante estos días de noviembre”.

Los casos, al alza

Galicia alcanzó ayer los 1.367 casos activos, que suponen 82 más que la jornada anterior, tras detectarse 122 contagios, mientras que los pacientes hospitalizados por este coronavirus ascienden a 56 –tres más–. Por su parte, la tasa de positividad desciendió a un 2,4%. Aumentan a 10 las personas ingresadas en uci por la Covid en toda Galicia –una más–y a 46 las hospitalizadas en otras unidades –dos más–. Sanidade notificó ayer un nuevo deceso, un hombre de 78 años que falleció en el Chuac (A Coruña) y tenía patologías previas. Con él la cifra acumulada de víctimas mortales del COVID-19 en Galicia se eleva a 2.659. En cuanto al conjunto de España, Sanidad notificó ayer 4.091 nuevos casos. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 88,65, un ascenso de casi seis casos respecto a los 83,02 del lunes. Con el nuevo baremo, España estaría entonces en riesgo bajo, dentro de la horquilla entre 50 y 100 casos. El informe de ayer añade 29 fallecimientos, por lo que 87.745 personas con prueba diagnóstica positiva fallecieron desde que el virus llegó a España, de acuerdo con los datos recogidos por el Ministerio. La Rioja, con el 11,32 por ciento, presenta el mayor índice de camas uci ocupadas por pacientes COVID, mientras que Cantabria (0,85%) y Galicia (1,21%) son las que tienen este indicador de presión hospitalaria más bajo.