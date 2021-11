Aunque a un ritmo que en nada se parece al de antes de la vacunación masiva, el COVID sigue cobrándose víctimas en Galicia. En las últimas dos reportadas por el Sergas, además, hay un caso muy poco común: el de una mujer de 58 que no tenía patologías previas. Por edad y por carecer de enfermedades anteriores que agravasen los efectos del SARS-CoV-2, su perfil se aleja de lo habitual. Además, falleció el viernes en su propio domicilio, en el área sanitaria de Ferrol, una circunstancia también infrecuente. La Consellería de Sanidade no ha querido informar de si la mujer estaba vacunada o no, aludiendo a la "confidencialidad".

El otro deceso, también de una mujer, sí responde al perfil tipo: tenía 85 años y padecía patologías previas. Estaba ingresada en el Hospital de Ourense y se murió ayer. Tras estas dos últimas víctimas son 2.658 las personas que, de acuerdo con los datos del Sergas, estaban diagnosticadas con coronavirus cuando perdieron la vida.

Por décimo quinta jornada consecutiva los casos activos de COVID-19 aumentan en Galicia hasta situarse en los 1.285, al haber más contagios (136) que altas (29), a lo que se suma un fallecimiento. Con respecto al lunes anterior --8 de noviembre-- hay 540 infecciones más que las 745 registradas hace una semana.

Las infecciones activas ascienden de nuevo en las siete áreas sanitarias gallegas, con la Vigo a la cabeza (+51), seguida de la de A Coruña y Cee (+19), Pontevedra y O Salnés (+11), Santiago y Barbanza (+10), Ourense (+8), Lugo (+5) y Ferrol (+2).