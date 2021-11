#findesemana en Galicia baixo o dominio do anticiclón

🌤️ ☀️ con néboas matinais no interior

🌡️ máximas en lixeiro 📈 o sábado e en lixeiro 📉 na metade norte o domingo e mínimas sen cambios

Vento frouxo variable, predominando o nordés no litoral norte