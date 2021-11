El pulso cultural del Año Santo no se reduce, sino que se aviva. Un ejemplo que lo ilustra es la exposición que desde hoy, y hasta febrero del año próximo, se podrá visitar en la Biblioteca Nacional en Madrid: “Las huellas del Camino. As pegadas do Camiño”.

Comisariada por el gallego y académico de la Real Academia Española (RAE), Darío Villanueva, la muestra ofrece más de 210 piezas “significativas” y únicas de distintas facetas de la Ruta Jacobea en los últimos mil años.

Entre los objetos que se muestran, figuran una Biblia del siglo XIII, las Partidas de Alfonso X, la reproducción de los instrumentos musicales del Pórtico da Gloria, un cuadro de Murillo donde se puede ver al Apóstolo; una extensa colección de manuscritos y estampas, así como objetos religiosos, revistas y piezas musicales más cinematográficas.

Casi la mitad de las piezas elegidas forman parte de los fondos y colecciones de la Biblioteca Nacional Española. No obstante, tanto coleccionistas privados como distintos organismos han aceptado prestar temporalmente algunas de sus posesiones para nutrir la exposición. Por ejemplo, los instrumentos musicales del Pórtico así como el cuadro de Murillo pertenecen a la Fundación Barrié de la Maza.

Una parte destacada son también fotografías de gran formato, realizadas por el fotógrafo gallego Xurxo Lobato a lo largo de distintas etapas del Camino de Santiago.

Respecto al título de la exposición, “Las huellas del Camino”, en la documentación aportada por la Biblioteca Nacional se hace hincapié en que “huella” presenta diferentes significados y que estos se tratan de plasmar en el contenido de la muestra.

Una de las acepciones que más llama la atención es la que vincula huella con camino. Desde la Biblioteca Nacional aclaran que “no es de uso común en España” pero sí “en, al menos, nueve países hispanoamericanos”.

Esta visión del Camino físico se plasma en la exposición, pero también la señal (huella) que deja el humano por donde pasa, conectando con una dimensión más espiritual; o es una forma que se deja en algún soporte o estampa; además de rastro, vestigio...

La exposición –en la que participa también la Xunta de Galicia a través del Xacobeo– cerrará sus puertas el día 2 de febrero para después continuar de forma itinerante por el Estado. Se espera que llegue a la Cidade da Cultura en marzo donde permanecerá abierta hasta mayo.

Ayer, fue inaugurada por Darío Villanueva; el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez; la directora de la Biblioteca Nacional, Ana Santos; y el presidente de Acción Cultural Española, José Andrés Torres Mora.