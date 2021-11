Contra lo políticamente correcto

¿Está lo políticamente correcto coartando la creación de los artistas? Este es el debate que suscita la directora teatral y actriz viguesa Deborah Vukušic en su proyecto “No filter” (sin filtros), que se encuentra desarrollando de manera embrionaria en los X Encuentros de Creación en Magalia, en Ávila, seleccionada junto a otras tres gallegas –Natalia Balseiro, Helena Salgueiro y Caterina Varela– por la Red de Teatros Independientes.

Junto a otros artistas escogidos de diferentes puntos del Estado, han estado presentando, recogiendo e intercambiando ideas en un encuentro que finaliza mañana en el Castillo Palacio de Magalia, en Las Navas del Marqués, del que asegura una leyenda que cuenta con un fantasma.

En el caso de Vukušic, su proyecto se denomina “No filter”. Para ella, lo políticamente correcto está coartando la expresión teatral: “Si tomas una pieza vieja tiene un tiempo vital de donde surgió y ahí no se nota; pero ahora mismo en las iniciativas de creación propia contemporánea, sí que hay unos sesgos, unos límites, difíciles de traspasar”.

El objetivo es reflexionar sobre este y otros temas durante días. “Lo bonito de todo esto es que son procesos de investigación. Habrá una muestra abierta del trabajo pero no hay que enseñar las conclusiones a las que has llegado. No hay ánimo de alcanzar un resultado, sino de vivir un proceso de investigación”, aclara la creadora teatral viguesa.

“Trabajamos –aclara– sobre la libertad de expresión y la coacción. Un ejercicio puede ser realizar una canción con palabras que contengan las palabra ETA: coleta, bicicleta, piruleta; por lo que pasara con los Titiriteros [en cuya obra ‘La bruja y don Cristóbal’, uno de los personajes de ficción portaba una pancarta con el lema Gora Alka-ETA]. También hicimos una línea del tiempo con acontecimientos históricos importantes desde que nacimos y a mayores una línea del tiempo con acontecimientos que fueron de libertad o de coacción para nosotros; y lo interrelacionamos. También hicimos un museo de cosas prohibidas para el futuro: haciendo un baile a la libertad. Todo surge a partir de mis premisas pero la creación es colectiva con los actores y actrices”.

Para Vukušic, “es un honor estar aquí. Las condiciones son fantásticas. Los procesos son intensísimos. Estamos viviendo en un palacio-castillo renacentista. Es como una burbuja”.

En esto último concuerda la gallega Helena Salgueiro: “Es un espacio idílico porque trabajas en lo que te apasiona con gente que se lleva muy bien. Es como vivir en otro tiempo y espacio. Llevo un año de proyecto en proyecto con mucha prisa, sin tiempo, y aprecio mucho tener diez días en los que nadie espera nada de ti, solo que trabajes con el resto de artistas y para conocerte. Es como terapéutico”.

Salgueiro señala que en los X Encuentros de Creación se reúnen generadoras de proyectos, pero también artistas ejecutantes “que se prestan para que esas iniciativas tengan lugar a modo de elenco; y también hay artistas colaterales (visuales y músicas). Yo soy una de las artistas ejecutantes”.

En su caso, se encuentra en el proyecto “Sanar l´animal”, de María Tamarit; y en el de Estitxu Arroyo. “Ambos son opuestos pero también tienen puntos en común ya que en ambos se trabaja el cuerpo. En el primero, se trata más la vibración, la vitalidad, los ciclos del cuerpo. En el segundo, se centra en los huesos, en la parte mineral, dura y fría que pervive después de nosotros”, detalla Salgueiro.

Por su parte, Natalia Balseiro aporta su función de relatora para lo que está confeccionando un cuaderno artístico (con fotos, dibujos, textos) dando fe de lo visto en los Encuentros. “Cada año, explica, invitan a una persona diferente. Hace dos, estuvo Katerina Varela”, que este año también visita los encuentros. “De lo que se trata es de tener una mirada externa sobre lo que pasa estos días en Magalia, con 14 artistas y cinco proyectos artísticos”, agrega.