El viernes se estrena en los cines La vida secreta de los árboles, un delicioso documental basado en el bestseller –dos millones de ejemplares en 40 países– del alemán Peter Wohlleben, un guarda forestal de Renania-Palatinado que un día intuyó que en el bosque sucedía mucho más de lo que parecía. Lo que descubrió, y cuenta en sus libros, es que los árboles se comunican, cooperan, protegen a sus retoños y tienen sus estrategias de seducción.

–¿Ha descubierto algún nuevo secreto últimamente?

–Ya lo creo. Sabemos que los árboles están aprendiendo 10.000 veces más rápido a enfrentarse al cambio climático que a los cambios genéticos. Y que proporcionan esa información epigenética a sus semillas de manera que la nueva generación sea mucho más resiliente.

–Tienen más cabeza que nosotros.

–Son capaces de bajar 10 grados la temperatura en el bosque, y cuando se trata de árboles urbanos, hasta un 15 y un 20%. También sabemos que en las selvas hay más lluvia. La pérdida de este tipo de bosque es una de las razones por las que España es más seca y calurosa en verano. Para combatir el cambio climático hay que volver a los bosques naturales.

–No vale plantar para talar y convertirlos en muebles.

–Deberíamos preguntárselo a ellos.

–¿Qué responderían?

–Que los bosques tradicionales han desaparecido del paisaje de Europa. Y que para su supervivencia necesitan un clima más frío y más húmedo. No pueden moverse, pero sí manipular convenientemente su entorno. No nos necesitan para estar confortables. Si pudieran hablar, seguramente, nos dirían: “¿Por qué estáis tan locos? ¿Por qué no reducís vuestros niveles de CO2? ¿Por qué os cargáis vuestro entorno?”.

–Y tendrían razón.

–Los árboles saben lo que deben hacer y nosotros no. No debemos esperar a que China, Rusia, Estados Unidos o India, las potencias en definitiva, cultiven cierto tipo de bosque para hacer lo adecuado. Bastaría con preguntarles a ellos en Alemania o España que están haciendo.

–¿Tiene alguna pregunta más personal que hacerles, de tú a tú?

–Me gustaría preguntarles como comunican si están felices.

–¿Y eso?

–Conocemos cómo se comunican los árboles cuando están estresados o sienten dolor ante un ataque. Sabemos que emiten señales eléctricas –gritan– cuando el agua escasea, y que mediante sustancias odoríferas –etileno, por ejemplo– alertan a sus congéneres de los peligros. Pero es imposible reconocer las manifestaciones de alegría y regocijo.

–¿Sabrán que usted es un buen amigo?

–No creo que los tengan a los humanos muy en cuenta. Según las últimas investigaciones, sabemos que son capaces de detectar imágenes muy nítidas, pero no si son capaces de saber quiénes somos. De hecho, somos una especie muy joven en la Tierra. Igual aún no nos reconocen.

–Los árboles urbanos, los huertos y las plantas en macetas son infelices, sospecha.

–Fuera de contexto se comportan como niños de la calle. No han sido educados por sus progenitores.

–¿Educados?

–El árbol madre une las raíces a las de sus pequeños, casi como si los amamantaran. Pero si están plantados no reciben esos cuidados ni el respaldo de los otros de su especie. Los árboles necesitan familias, un ecosistema. Y en las ciudades están solos, todo depende de ellos.

–Stefano Mancuso, otro paladín de las plantas, dice que son seres “inteligentes”.

–No pueden viajar a la Luna o leer un libro, si se refiere a esa inteligencia. Aunque, honestamente, ¿qué es más importante la inteligencia o la felicidad? Yo me quedo con la felicidad.

–La felicidad de los cazadores de setas es cortarlas en otoño. ¿Les riñe?

–Pueden estar tranquilos. Como las manzanas o las peras, las setas que cortan y se llevan al cesto son los frutos. No destruyen la Wood Wide Web. Lo relevante son sus filamentos, el internet del bosque. Los del níscalo, por ejemplo, pueden multiplicar la superficie de las raíces del roble, lo que le permite absorber más agua y nutrientes.

–¡Cuántas cosas pasan ahí abajo!

–En un puñado de tierra de bosque ancestral hay más seres vivos que seres humanos en la Tierra.

–Aparte de descartar la tala, ¿cómo debemos entrar en un bosque?

–Lo más importante es tomarse un tiempo y abrir todos los sentidos. Sentarse a los pie de un árbol, cerrar los ojos, escribir o dibujar lo percibido en un trozo de papel. Si te abres a las maravillas reconoces a las familias, formas parte de la comunicación de los árboles, te arranca una sonrisa.