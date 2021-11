Atrapados en Quinzanas: el pueblo asturiano estrena puente de acceso y el bus no entra

Los vecinos de Quinzanas y Pronga, en Pravia, Asturias, celebraron el pasado viernes la apertura del nuevo puente sobre el río Narcea, un paso que había estado cerrado desde enero tras el colapso de las pilastras de la antigua infraestructura, situación que obligó a retirarla y a colocar una nueva, con un coste de 1,5 millones. Pero la alegría parece haber durado lo justo: en la zona preocupa, y mucho, que los autobuses, camiones y maquinaria pesada no pueden pasar debido a la estrechez de la calzada. “Después de diez meses de espera resulta que su diseño y construcción no solo no permite que se crucen dos coches, no solo obliga a los peatones a pasear por la calzada al carecer de aceras, es que, además, no pasan los autobuses por la falta de ancho”, dice Ramón Martínez Campo, vecino.