El escritor Juan Tallón (Vilardevós, 1975) recibió ayer el XXVIII Premio Puro Cora por su trayectoria como columnista, en la que el jurado reconoció “la calidad de su escritura, que se pone de manifiesto en sus colaboraciones y artículos en El Progreso y en el Diario de Pontevedra, así como en su literatura”.

El acto estuvo presidido por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo; la presidenta del Grupo El Progreso, Blanca García Montenegro, y el director general del grupo, José de Cora.

Feijóo ensalzó la trayectoria de Tallón, “un periodista y escritor que conoce muy bien Galicia” y del que dijo que es la “réplica a la Galicia profunda”, en referencia a la reciente polémica por el uso peyorativo del término en una sentencia judicial.

El titular de la Xunta defendió la Galicia de hoy como “una Galicia con arraigo que sabe de dónde viene, dónde está y hacia dónde va”. “La Galicia del siglo XXI es como un árbol que busca las alturas, que tiene ramas diversas, pero que también posee unas raíces que se alimentan de la tierra”, comparó.

La presidenta del grupo El Progreso, Blanca García Montenegro, argumentó que la entrega del Premio Puro Cora a Juan Tallón se debe a que “es un profesional de la escritura que toca con éxito partituras diferentes” para “ejercitar un trabajo periodístico original en El Progreso y en otros medios fuera de Galicia”.

Por su parte, José de Cora, secretario y portavoz del jurado, definió a Juan Tallón como una persona “de gran presente y gran futuro” y subrayó el éxito que ha cosechado a lo largo de este año con su última novela publicada, Rewind: “Alcanzó una amplia resonancia tanto entre la crítica como entre el público por su última obra, considerada ya una de los títulos más destacados de la temporada. A su vez, el premiado destacó que va a llevar “con mucho orgullo en el currículum el ser colaborador de El Progreso y este galardón” y aseguró que compartió su alegría en primer lugar “con mi padre y mi mujer”. “Mis padres fueron los que más me apoyaron para que me dedicara a esto, recuerdo que siempre me decían: Tú escribe y no te preocupes por otra cosa”, comentó.