Sorprenden dos cosas de Doerte Lebender. Una, su sonrisa y dulzura. No las pierde ni en estos momentos. Otra, que pese a saber que se acerca su muerte siga siendo tan positiva: “En esta situación, otras personas lo viven de otra manera. Ella fue una vez a un centro de rehabilitación en Alemania. Los demás pacientes de esclerosis estaban blancos, con ojeras, tristes. Ella se lo toma de otra forma”, cuenta su cuidador, Artur Rettenberger. “Los demás –continúa ella– se preguntaban allí, ¿por qué yo, por qué yo tengo esta enfermedad? Yo lo acepto, es así. Siempre he luchado contra la esclerosis múltiple. Hago lo que puedo”. No se rinde, confirma Rettenberger: “Hasta hace poco, pedía a un fisioterapeuta que le enseñara ejercicios para aumentar su musculatura, aunque él la advertía de que ya no era posible esa mejora. Siempre pensó que volvería a levantarse”. ¿Hasta cuándo lo pensó? “Hasta hoy”, exclama Lebender, y se ríe, no está claro si porque es así de optimista o porque lo ha dicho bromeando: “No puedo imaginar que, con voluntad, no puedas cambiar algo”. Pero es consciente de su estado y de que no puede esperar imposibles.

Cuando Rettengerger la conoció hace cinco lustros en Austria notó algo extraño: “Íbamos de excursión a la montaña con los amigos. A ella le entraba mala leche, porque se cansaba, por no poder ascender como los demás. Yo no sabía interpretar esa actitud. No sabía qué le pasaba. Otro aviso fue en Colonia, cuando en medio de una zona peatonal dijo, ‘aquí me quedo’. Tuvimos que ir sentándonos de banco en banco hasta la casa de su hermano”. Perdía fuerzas poco a poco, le costaba andar.

Aunque no estaba dispuesta a dejarse vencer, poco a poco se convenció de que la esclerosis múltiple ya no le daría tregua: “Desde hace tres años acepto la idea de la eutanasia, la tomo con calma. Pero hay que respetar los tiempos, pensar”. Rettenberger considera “acertado” que la ley contemple que el proceso se pueda detener en cualquier momento. Hasta el último minuto. “Eso, poder decir stop en cualquier instante, me ha dado calma”. ¿Y ha pensado en algún momento parar? “No. Nunca. No he tenido dudas. Nunca he querido detenerlo. La enfermedad es la que no para. Avanza, avanza, avanza. Cada vez más rápido”. “Me duele –explica– todo el cuerpo: espalda, rodillas, pantorrillas... Pero no tengo jaquecas. Nunca”. Y de noche despliega su imaginación y hace lo que el cuerpo ya no le permite cuando está despierta: “Sueño que juego al tenis. Nunca, cuando estaba sana, practiqué ese deporte. Sueño que llevo medias con estrellas y mariposas de plata. O que esquío, aunque antes lo hacía mal porque siempre tuve problemas de equilibrio”.

Rettenberger se convirtió en cuidador cuando regresó hace cuatro años desde Uruguay, donde había ido a vivir en 2012. Llegó, en principio, temporalmente, con el propósito de volver a residir definitivamente en Austria, su patria. Lebender aún podía bajar con su perra, Jacky, a la calle. Empujaba su silla, se preparaba su comida, andaba apoyándose en los muebles de la casa... Pero la encontró desatendida.

“Y así no hay dignidad”, señala Rettenberger. “Ya no tiene las llagas en el cuerpo que encontré al llegar. Me pidió –prosigue– que le regalara medio año, que necesitaba mi ayuda, mi atención. Yo quería ir a Austria, establecerme allí, pero vi la situación y ella me pidió que no me fuera, que se sentía con el agua al cuello. Al menos medio año, me dijo. Adivinaba lo que estaba por venir”. Era el único que la entendía, el único que podía ayudarla. Porque no aceptaba que otros le echaran una mano. Rettenberger se volcó entonces en su cuidado.

Cuidarla ha supuesto un coste físico y emocional para Rettenberger: “El cuidador siempre está desatendido. En cuatro años he tenido seis días libres y cuatro semanas de vacaciones. Estaba agotado”. Habla de la época en la que Lebender tenía más movilidad.

Sus últimos meses de vida fueron muy intensos. Mucha gente, la poca que lo sabía, quería despedirse de ella. Lebender necesitaba algo muy sencillo: que la entendieran, tanto sus amigos como su familia. Recuperó el contacto de Elke, una amiga a la que hacía tiempo que no veía. Eso la hizo muy feliz y supuso durante varias semanas un motivo para resistir. También la calmó saber que Rettenberger había encontrado un hogar para Jacky en Austria.