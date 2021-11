Mujeres con párkinson tejen su red

Una viguesa con el tipo de inicio temprano de la enfermedad crea una plataforma ‘online’ con otras pacientes para sensibilizar sobre esta patología y fomentar la investigación

Con P de Párkinson, que cumple este mes su primer año de vida, cuenta con el apoyo de la actriz gallega María Pujalte, cuyo padre fue presidente de la Asociación de Párkinson de A Coruña, y de Helena Blanco, excantante de Los Mismos, que les ha cedido el uso de su canción “Voy a salir a la calle”.

Una de sus miembros es la viguesa Sabela Avión Martínez, de 43 años, que lleva años participando en la captación de fondos para la investigación y sensibilización del EPIT desde Nueva York, donde trabaja como traductora de la ONU. “Una de las cosas que buscábamos era a alguien que hiciera llegar nuestra voz al público y María Pujalte accedió a ser nuestra voz, con la coincidencia de que ella ha tenido casos en su familia: sus abuelos y su padre tenían párkinson”, explica esta mujer, que desde que fue diagnosticada de EPIT en 2016, con 38 años, centra sus esfuerzos en visibilizar su enfermedad y en transmitir a la población general las dificultades que tiene en su día a día una mujer joven con esta enfermedad.

En el programa semanal de radio que tiene esta plataforma, Onda PK, la actriz contó que de pequeña pensaba que todos los abuelos tenían párkinson porque los suyos lo tenían. Esta creencia de que el párkinson es “una enfermedad de viejos” continúa muy presente, según Sabela.

¿Qué es? El párkinson es un trastorno neurodegenerativo que afecta al sistema nervioso de forma progresiva. Se caracteriza por la pérdida o degeneración de neuronas, lo que provoca una falta de dopamina, lo que a su vez afecta al movimento. Prevalencia Afecta a unas 13.000 personas en Galicia –160.000 en todo el país–. Es la segunda enfermedad neurodegenerativa más prevalente tras el alzhéimer Párkinson temprano Lo más común es que se inicie entre los 50-60 años, aunque el 15% de los casos se da antes de los 50. Es lo que se llama párkinson de inicio temprano.

Por ello, añade que toda ayuda es poca para dar visibilidad al párkinson de inicio temprano, cuyo impacto vital es brutal, ya que afecta a las relaciones familiares, de pareja, vida profesional y social, así como a las expectativas y planes de futuro de la persona. Por ello, es importante que el paciente y su entorno social cuenten con apoyo para llevar a cabo los cambios necesarios para adaptarse a la nueva situación, y este es uno de los objetivos de esta plataforma, cuya alma máter es Paqui Ruiz, una tinerfeña que comenzó a extender su red de solidaridad desde esta isla hasta la Gran Manzana, donde Sabela, que tiene su propio blog (parkinsonic.org) no dudó en coger el testigo.

Según la traductora, la plataforma intenta llenar un vacío, ya que el grupo demográfico que representan no está visibilizado.

“El perfil del enfermo de párkinson es un señor de setenta y pico años y nosotras, con menos de 50 años, no cuadramos y, además, tenemos nuestras propias peculiaridades, y que es necesario que sean estudiadas” Sabela Avión

Los síntomas motores y no motores en este grupo etario son distintos a los de la enfermedad de Párkinson que aparece en otras edades. Las fluctuaciones motoras como las discinesias (movimientos involuntarios) o distonías (contracciones musculares que provocan posturas anormales) pueden aparecer antes en la EPIT, pero su progresión es más lenta. Al mismo tiempo, las alteraciones cognitivas, como los problemas de memoria, son menos comunes y aparecen más tarde.

“Nosotras, además, notamos ciertas fluctuaciones con la medicación relacionadas con los cambios hormonales. Asimismo, muchas de nosotras hemos sido diagnosticadas después de dar a luz o durante la menopausia, aunque no se sabe si puede haber alguna relación entre esto, porque al no haber mujeres que lo hayan planteado no se ha investigado. Por eso, también intentamos animar a las mujeres a que se presenten como sujetos de estudio para poder avanzar en el conocimiento de la enfermedad”, afirma.

El pasado mes de octubre, la plataforma organizó una campaña titulada #inmyshoesconp, que llenó las redes con vídeos y fotografías de pies en movimiento de personas –y también animales– para sensibilizar al público en general sobre esta enfermedad. “Con esta campaña lo que quisimos fue trabajar la empatía y que la gente se pusiera en la piel de una persona con párkinson”, explica.

Sabela asistirá, junto con otras mujeres con EPIT procedentes de distintos puntos del globo, al Congreso Internacional sobre Párkinson, que si la pandemia no vuelve a aplazar se celebrará en 2023 en Barcelona, y para lo que esta viguesa trabaja en la captación de fondos. El pasado año organizó una subasta en la que logró más de 2.500 euros, destinados al fondo para las personas con EPIT que lo deseen puedan ir al congreso. “Creemos que podremos echar una mano a unas 50 personas con lo recudado en esa campaña, en la que se superaron los 60.000 dólares”, explica.