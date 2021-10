Últimas voluntades sin cumplir, traslados y olvido... Aquí yacen los ilustres gallegos

Los personajes ilustres de las letras, las arte y la política gallegas no son ajenos a estas vicisitudes: muchos no vieron cumplidas sus últimas voluntades y descansan eternamente en lugares que no habían elegido; otros fueron fueron trasladados, dejando atrás sus hogares y antepasados; otros fallecieron en el olvido, sin reconocimiento e incluso arruinados; y, en algunos casos, la leyenda les persigue más allá de sus muertes.

Buscamos el último destino de 20 mujeres y hombres que dejaron una profundísima huella en nuestra historia: aquí yacen los ilustres gallegos.