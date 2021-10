Esta noite agardamos un episodio de vento forte. Afectará principalmente as provincias de Pontevedra e Ourense⚠️

No mapa de isóbaras vemos a culpable: unha pequena borrasca pero que se vai profundizando e pasará entre o norte de Portugal e o sur de Galicia a últimas horas do día. pic.twitter.com/PCO0y4sBn5